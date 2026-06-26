シンガポールのライオン・シティ・セーラーズFCから加入した

ヴィッセル神戸は6月26日、シンガポールのライオン・シティ・セーラーズFCからFWアンデルソン・ロペスが完全移籍で加入することを正式発表した。

ブラジル出身で現在32歳のロペスは、母国のクラブを経て2016年にサンフレッチェ広島へ加入。その後、韓国のFCソウル、北海道コンサドーレ札幌、中国の武漢足球倶楽部でのプレーを経て、2022年から横浜F・マリノスに所属した。2025年からはライオン・シティ・セーラーズFCへ移籍していた。

Jリーグでは屈指のストライカーとして活躍し、横浜FM時代の2023年、2024年と2年連続でJ1リーグ得点王およびベストイレブンを受賞。J1リーグ通算221試合に出場し、101得点という記録を残している。直近のシンガポールでもリーグとカップ戦の優勝を経験し、再び日本でプレーすることになった。

クラブを通じてロペスは「私にとって特別な場所である日本において、ヴィッセル神戸の選手として戦えることを誇りに思います」と決意を語った。（FOOTBALL ZONE編集部）