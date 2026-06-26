〈「淡々と『また頑張ります』と…」W杯で4年越しのリベンジを果たした上田綺世（27）の“知られざる挫折”《日本人初の1試合2ゴール》〉から続く

6月26日（日本時間）のスウェーデン戦で先制ゴールを決めたサッカー日本代表の前田大然。相手DFにプレッシャーを与える献身的な守備など全力プレーが特徴の前田だが、そのプレースタイルに至るまでには学生時代の「ある経験」があった。6月24日発売の「週刊文春」より前田大然の記事を抜粋して公開する。

【画像】前大会では坊主だった前田大然

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2022年のカタールW杯はワントップで出場した前田。今大会は左シャドーとして起用された。

「オランダに押し込まれる展開のなか、プレスをかけ続けた。MFの堂安律は『陰のMVPだと思う』と語っていたほど」（運動部記者）



名前の由来は「大自然」から ©時事通信社

3戦目に戦うスウェーデンの『Sportbladet』紙の浅原惇記者も、

「前田がいるスコットランドのセルティックには、スウェーデン代表MFのニーグレンも所属しているので、リーグの試合も見ています。日本は素早い動きで好機を作れるのが怖いチームですが、前田はとにかく速い選手ですね」

前田は25年にはリーグ年間MVPを受賞。今季も優勝に貢献したが……。

「あの一件がなかったら、彼はあんなに人のために走らないと思います」

そう語るのは、山梨学院大附属高（現・山梨学院高）時代の担任、飯田裕一郎教諭だ。前田は高1の時、サッカー部の同級生への悪ふざけが原因で、仲間と共に除籍処分を受けた。

「彼が部を除籍になったのは1年生の冬。やはり不貞腐れているというか、不満をもっている感じでした」

前田はグラウンドに近づくことすら禁止された。

「毎日学校の周囲を黙々と走っていました。辛かったと思いますが、あえて『頑張れ』とか声は掛けなかった。それが彼のためになると思っていたので」（同前）

「何人か悪いのがいるから鍛え直してくれ」

この間、当時のサッカー部の吉永一明監督に頼まれて前田を受け入れたのがベーカリー「パンの木」のオーナー、小池志直(ゆきなお)氏だ。

「吉永さんが『何人か悪いのがいるから鍛え直してくれ』と頼んできたのが大然たちだった。ちょうど工場の周りに砂利を敷きたくて人手が欲しかったので、最初にやらせた仕事がそれ」

平日は朝5時から7時まで働き、学校に通った。主な仕事はカレーパンを揚げること。

「大然は無口で、文句も言わなかった。俺は、仕事は厳しいんだってことをあいつらが感じてくれればいいと思ってた。だからバイト代も少し出した。カツ丼でもラーメンでも食う金はあげたいなと思ってさ」（同前）

吉永監督の紹介で社会人サッカーチームの日川クラブにも参加。当時のチームメイトの堀井裕介氏が語る。

「大然は無口だけど素直で律儀。練習も欠かさず来ていたし。そして速い」

飯田氏は「2年生の秋頃から顔つきが良くなってきた」と回想する。

この続きは現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月25日発売の「週刊文春」で読むことができる。「週刊文春」では、前田だけでなく上田綺世や鈴木彩艶など他の選手の秘話をまとめた《W杯日本代表 マル秘レポート》を掲載している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年7月2日号）