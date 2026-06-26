犬が突然興奮してしまう理由5つ

犬が突然興奮すると、猛スピードで走り回ったり、人や物へ飛びついたり、おもちゃを振り回して破壊したり、思わず本気噛みしてしまったりと制御できない状態になりやすいです。

思わぬケガやトラブルにつながりかねない行動に、悩んでいる飼い主さんも多いのではないでしょうか。適切に対応するために、犬が突然興奮してしまう5つの理由をチェックしてみてください。

1.緊張や我慢からの解放感

犬はそれまで感じていた緊張や我慢からフッと解放された瞬間に、反動で激しく興奮することがあります。よく見られるのが、「シャンプーの後」や「動物病院から帰宅した後」です。

苦手な時間を耐え抜き、いつも過ごす自宅に戻ってきた安心感から「やっと終わった！」と言わんばかりに興奮することがあります。猛スピードで走り回る、いわゆる「犬走り」や床やベッドなどに体をスリスリと擦り付けたりといった行動は、解放感による一時的な行動です。

2.うれしい出来事があった

犬にとって最高にうれしい出来事があると、感情が爆発してしまい大興奮してしまうことがあります。毎日帰宅をするたびに、大興奮した愛犬に迎えられるという飼い主さんも多いのではないでしょうか。

また、散歩中に大好きな犬に出会ったときにも、しっぽをちぎれんばかりに振ったり、ジャンプをして飛びついたりする犬もいます。純粋な喜びが爆発する犬の行動ですが、過剰なヒートアップは抑えたいものですね。

3.エネルギーが有り余っている

犬はエネルギーが有り余っていると、突然狂ったように走り回ることがあります。これを「FRAP（Frenetic Random Activity Periods）」と言い、「ズーミーズ（Zoomies）」と呼んだりもします。

雨で散歩に行けない日が続いたり留守番が長かったりした際のエネルギーを、一気に発散しようとする犬などの動物によく見られる行動です。本能的な行動ではありますが、家具にぶつかったり転倒したりなどのケガをしないよう注意しなければなりません。

4.遊んでいる最中のヒートアップ

「遊んでいたら、いつの間にか興奮が収まらなくなっていた」ということもありますよね。遊んでいるうちに、興奮の波がどんどん大きくなってしまう現象です。

犬は狩猟本能が刺激されると、次第に歯止めが効かなくなることがあります。よくないケースでは飼い主さんを強く噛んでしまったり、ほかの犬に対して本気モードになってしまったりすることもあるので注意が必要です。

5.痛みや脳のトラブルなど

見落としてはいけないのが、痛みや脳の病気が原因で興奮しているケースです。体に突然強い痛みが走ったとき、犬はパニックになって暴れたり、「ハァハァ」と息を荒くして興奮状態になったりします。

シニア犬の場合は「認知症」による脳の異変で、突然狂ったように吠えたり徘徊したりすることもあります。ほかにも、てんかんの発作で興奮する犬もいるため、様子がおかしいと感じたら動物病院へ相談することが大切です。

犬の興奮を止めさせたいときの対応

興奮状態の犬はケガやトラブルの危険があるため、何とかして止めさせたいものですよね。しかし、いくら愛犬に注意しても、収まらないのが現実ではないでしょうか。

ここでは、犬の興奮を止めさせたいときの対応についてご紹介します。

興奮中の犬にかまわない

興奮状態の犬は聞く耳を持たないどころか、「ダメ！」「やめなさい！」と大声で注意をしても「飼い主さんも一緒に遊んでくれている！」と勘違いするため逆効果です。

ですので、犬がいくら興奮しても徹底的にスルーしましょう。声もかけず目を合わせず、隣の部屋で待機してもかまいません。とにかく、犬が落ち着くまではかまわないようにします。

何度か経験するうちに、「走り回ったり吠えたりしても、飼い主さんはかまってくれない」と学習するので、それまでは飼い主さんもじっと堪えることが大切です。

指示に従ったらおやつのご褒美を与える

犬が走るのをやめたり、少し冷静になった様子を見せたら、すかさず「おすわり」や「まて」の指示を出します。そこで犬が指示に従えたら「いいこ！」と褒めて、大好きなおやつのご褒美を与えましょう。

「静かにするといいことが起きる」という成功体験を積み重ねることができます。

興奮する場面を作らない

何かと興奮する愛犬に困っている人は、興奮する場面を作らないように工夫することが大切です。そのために、愛犬の興奮スイッチが入るシチュエーションを予測してみてください。

帰宅時や来客に興奮するなら、インターホンの音量を下げて、できるだけ玄関から遠い場所に愛犬の居場所を置くといった方法です。運動エネルギーが有り余っている様子なら、散歩時間を延ばしたり、室内遊びを取り入れたりするのもおすすめです。

また、室内は滑りやすい床や段差をなくし、家具の配置を工夫するなど犬の猛ダッシュへの安全対策も講じてくださいね。

まとめ

犬が突然興奮してしまうのは、ストレスや解放感、エネルギー発散などさまざまな理由から生まれます。中には病気のサインも隠れているので、気になるときは記録を残しておくと後に役立つかもしれません。

興奮状態の愛犬を目の前にすると焦ってしまいがちですが、冷静さを忘れずに対応することが大切です。

(獣医師監修：寺脇寛子)