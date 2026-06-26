1912年製の蓄音機から溢れる懐かしい音色　神保町『かふぇ あたらくしあ』で聴くSP盤の臨場感

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の音楽喫茶店『かふぇ あたらくしあ』です。

蓄音機から溢れる懐かしい音源と上質なコーヒーを

店主の久保田さんが最初に「神保町で音楽とコーヒーの店をやりたい」と考えたのは中3のとき。だから静岡エフエムを早期退職してここを開業したのは、巡り巡って40余年来の実現という形になる。

その空間で最初に目に飛び込んでくるのは蓄音機。中でも蓄音機の王様と言われる名機「クレデンザ」と大きなラッパ型の「シレナ」に目を奪われる。飾りではない。20世紀初頭から1950年代初頭までのSP盤をはじめ、こちらは約1万2000枚の音盤を収蔵。実際に聴くことができる。

4種のベリー・レアチーズケーキセット650円、メキシコ、ラ・グロリア・デ・カング（シングルオリジン）950円

『かふぇ あたらくしあ』（左）4種のベリー・レアチーズケーキセット 650円 （右）メキシコ ラ・グロリア・デ・カング（シングルオリジン）950円 大きなラッパの蓄音機「シレナ」は1912年ポーランド製。アコースティック録音時代のものだ

ハンドルを回し、溢れ出してくる音は、ちょっと驚くくらい臨場感に満ち、懐かしい迫力がある。そしてもうひとつの楽しみが、シングルオリジンのコーヒー。農園や生産者によって異なる繊細な個性を満喫できる上質なコーヒーだ。久保田さんいわく「ソフトを聴くのはその当時の機械で聴くのが一番いい」。コーヒーの芳香と、蓄音機が再現するどこか温かい音。特別な時間が過ごせるはずだ。

『かふぇ あたらくしあ』宗教画家、田中忠雄の絵画なども飾られ落ち着いた空間

神保町『かふぇ あたらくしあ』

［店名］『かふぇ あたらくしあ』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-12-4エスペランサ神田神保町lll・地下1階

［電話］03-6268-9187

［営業時間］11時〜20時（19時半LO）※土・祝は〜18時（17時半LO）

［休日］日・第3月 ※日にコンサートなど開催あり

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A4出口から徒歩2分

撮影／大西陽、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、カクテルのようなコーヒーシェイクの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】まるでカクテル！ シングルオリジンのコーヒーシェイク（7枚）