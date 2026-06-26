

「アミノバイタル アミノプロテイン レモン味」

味の素は、スポーツ栄養科学に基づきアミノ酸補給をサポートする「アミノバイタル」から、必須アミノ酸とホエイプロテインを独自配合したスティックタイプのプロテイン「アミノバイタル アミノプロテイン」をリニューアルし、今年春夏以降、順次新パッケージで発売している。

昨今のプロテイン市場では「1回に摂取できるたんぱく質の量」が注目されがち。しかし、効率的なカラダづくりにおいて重要なのは、適度な運動とこまめな補食設計によって、複数回に分けてたんぱく質を摂取すること。

同製品は、アミノ酸研究から生まれた独自技術によって、わずか4.5gのスティック1本で市販のプロテイン製品28g相当（ホエイプロテイン20g配合の場合）と同等のトレーニング効果を実現する。さらに約30分での「スピード吸収」で適切なタイミングを逃さず、シェイカー不要・水と一緒にそのまま直飲みできる手軽さが「こまめなたんぱく質補給」を可能にする。どんなライフスタイルにおいても、日々の「プロテインルーティン」を途切れさせることなく、スマートなカラダづくりを力強くサポートする。

カラダづくりにおいて、プロテインは欠かせない存在となっている。1日に必要なたんぱく質量は、体重1kgあたり約1.2g〜2.0g（日常的にトレーニングをする人の場合）（出典：ACSM position stand 2016）といわれているが、これを1日3回の食事だけで補いきることは難しく、トレーニング直後や食事と食事の間、おやすみ前などに、こまめな補食設計によって複数回に分けて摂取することが重要となっている。しかし、日常的にトレーニングを行っていても、「仕事が忙しくて飲みたい時にプロテインを摂れない」「外出先や出張先にプロテインやシェイカーを持ち運べない」といった理由から、「プロテインルーティン」が乱れてしまうというジレンマに直面することもある。「アミノバイタル アミノプロテイン」は、わずか4.5gでプロテイン製品28g相当で確かなエビデンスに基づくアミノ酸配合とスピード吸収、シェイカー不要でそのまま直飲みできる利便性、プロテインアイテムとの「併用」で隙のないルーティンが可能−−という3つの特長によって、日常のストレスや物理的なハードルを和らげ、さまざまなシーンで「プロテインルーティン」を崩させないためのソリューションを提供する。



「アミノバイタル アミノプロテイン カシス味」

同社の独自技術によって、「ホエイプロテイン」に「EAA（必須アミノ酸）9種」を厳選配合。また「ロイシン」を高配合することで、わずか4.5gのスティック1本で、一般的なプロテイン製品28g相当とトレーニングによる同等のカラダづくりをサポートする。さらに、EAA（必須アミノ酸）は約30分でスピーディに吸収されるため、プロテイン摂取のタイミングを逃さない。

水と一緒にそのまま口に流し込めるため、シェイカーで粉末を溶かす手間も洗い物も不要とのこと。ポケットやバッグにしのばせておけるコンパクトサイズで、外出先でも荷物が減り、日常のストレスを軽減する。いつでもどこでも手軽に持ち運べ、常に常備しておきたいプロテインとなっている。

バルクプロテイン等、ほかのプロテインアイテムとの併用にも最適だとか。「自宅ではバルクプロテイン、外出先や忙しい時間帯の1〜2回はアミノプロテインに置き換える」といった活用で、無理なく運動によるカラダづくり環境を実現できる。

今回のリニューアルでは、店頭で同製品のベネフィットが直感的に伝わるよう、パッケージデザインを大きく刷新し、今年春夏以降、順次切り替えを進めている。最大の魅力であるアミノ酸独自配合による「スピード吸収＆高吸収」の特長や、シェイカー不要で「いつでもどこでも飲めるスティックタイプ」であるという手軽さ、そしてわずか4.5gで一般的な「プロテイン28g相当」のカラダづくりをサポートする点を強調した。この新パッケージを通じて、様々なシーンにおいて、「プロテインルーティン」を崩させない、新しいプロテインの形を提案する。

「アミノバイタル アミノプロテイン」は、カラダづくりに大切なホエイプロテインと、ロイシン高配合の必須アミノ酸（EAA）9種を1本にした。独自技術によって、わずか4.5gで一般的なプロテイン28g相当のカラダづくりをサポートする“次世代プロテイン”となっている。水と一緒にサッと飲めるスティック包装なので、時間や場所を選ばず、日々のプロテインルーティンを崩すことなく飲むことができる。吸収スピードが速いため、特にトレーニング後や食事と食事の間のタイミングにおすすめだという。

［小売価格］オープン価格

味の素＝https://www.ajinomoto.co.jp