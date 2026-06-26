松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」においして、6月30日10時から「ブラウンソースハンバーグ定食」を販売する。



「ブラウンソースハンバーグ定食」

惜しまれながらも販売終了となった人気ハンバーグソース「ブラウンソース」が今回、待望の復活を果たす。ふっくらジューシーに焼き上げた合い挽き肉のハンバーグに、マッシュルームの香りと旨み広がるブラウンソースをたっぷりとかけた。濃厚でコク深いソースと、溢れる肉汁が相まって大満足間違いなしの美味しさを楽しめる。さらに、目玉焼きがのった「エッグブラウン」や、とろ〜りチーズがかかった「チーズブラウン」も同時復活販売する。また、持ち帰り可能な「おかず単品」も用意しているので、家庭の夕食の一品としてもおすすめとなっている。多くの消費者の心を掴んだ、根強い人気のブラウンソースのハンバーグをこの機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

ブラウンソースハンバーグ定食シングル：830円

ブラウンソースハンバーグ定食：1180円

ブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1580円

チーズブラウンソースハンバーグ定食シングル：1030円

チーズブラウンソースハンバーグ定食：1380円

チーズブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1780円

エッグブラウンソースハンバーグ定食シングル：930円

エッグブラウンソースハンバーグ定食：1280円

エッグブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1680円

ブラウンソースハンバーグシングル：770円

ブラウンソースハンバーグ：1120円

ブラウンソースハンバーグトリプル：1520円

チーズブラウンソースハンバーグシングル：970円

チーズブラウンソースハンバーグ：1320円

チーズブラウンソースハンバーグトリプル：1720円

エッグブラウンソースハンバーグシングル：870円

エッグブラウンソースハンバーグ：1220円

エッグブラウンソースハンバーグトリプル：1620円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

［発売日］6月30日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp