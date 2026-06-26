

「MOET＆CHANDON Moments 涼を感じる夏のエグゼクティブフロアステイ」

ロイヤルパークホテルは、7月1日〜8月31日の夏季限定で、20F「エグゼクティブラウンジ」で「モエ・エ・シャンドン アイス アンぺリアル」1杯と2種のアミューズを楽しめる「MOET＆CHANDON Moments 涼を感じる夏のエグゼクティブフロアステイ〜アイス アンぺリアル・2種のアミューズ付〜」を発売する。

ホテル最上階の「エグゼクティブラウンジ」で「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」1杯と2種のアミューズを楽しめる、贅沢なステイプランが登場。華やかな“サーモンマリネのゼリー寄せ”は、オレンジ風味のソースを合わせて爽やかな味わいに仕上げた。“フォアグラのタルティーヌ”は、濃厚なフォアグラとブリオッシュに添えられた柑橘系のジャムが見事に調和した一品。どちらも、キリッと冷えたシャンパーニュの魅力を引き立てる夏らしいアミューズとなっている。

また、ラウンジでは17時〜20時のカクテルタイムに、メゾンを代表する「モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル」をはじめ生ビール、ワインなどをフリーフローで楽しめるほか、カフェや軽食、朝食など充実のサービスを提供している。エグゼクティブフロアは、全室シモンズ社製のベッドを備えるくつろぎの空間で、南仏オートプロヴァンスの人気ブランドL'OCCITANEのアメニティの香りに包まれる快適なステイを満喫できる。

この機会に夏限定のシャンパーニュとともに優雅な涼を感じるホテルステイを楽しんでほしい考え。

［MOET＆CHANDON Moments涼を感じる夏のエグゼクティブフロアステイ 〜アイス アンペリアル・2種のアミューズ付〜 概要］

宿泊期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

料金：1室2名利用時1名料金 エグゼクティブフロア スタンダードルーム 2万6200円〜

※料金にはシャンパン・アミューズ・消費税・サービス料が含まれる。別途現地で、東京都宿泊税を申し受け

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp