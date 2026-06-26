第一屋製パンは、Nintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」デザインのポケモンパン2品を7月1日に発売する。

今回発売する商品は、キャラメルクリームとキャラメルホイップの2種類のキャラメルが楽しめる「Wキャラメルクリームパン」とピザソースを塗りコーンとハム入りのマヨネーズをトッピングした「ピザパン」で、おやつにも、食事にもぴったりなパン。目印となるパッケージには「ぽこ あ ポケモン」に登場するポケモンたちがデザインされている。





また、同商品にはキラキラ仕様の「ぽこ あ ポケモン特製シール」がパンと一緒に1枚封入されている。シールの種類は全部で22種類。パンと一緒にどのシールに出会えるのか楽しんでほしい考え。

「ポケモンWキャラメルクリームパン」は、キャラメルクリームをパン生地で包み、キャラメルホイップを注入した。





「ポケモンピザパン」は、パン生地にピザソースを塗り、マヨネーズであえたコーンとハムをトッピングした。

［発売日］7月1日（水）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp