大谷翔平が苛立ったギクシャク問答に「印象は良くなかった」 元エ軍の名将がド軍25歳捕手に指南「捕手の仕事は、ショウヘイについていくだけ。それで楽になる」
試合後にラッシングとハイタッチをかわす大谷(C)Getty Images
ドジャースに所属する25歳の若手捕手にとっては、シビアな一戦となった。現地時間6月24日に行われたツインズ戦だ。
この試合では、ドジャースの大谷翔平が「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投打二刀流で注目を集めたマウンドでは、6回（89球）を投げ、被安打5、3失点、8奪三振と好投した。
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ドジャースが4-3で制した試合で注目を集めたのは、「投手・大谷」が珍しく苛立ちを露わにする場面だった。1点を先制した直後の2回裏、1死満塁のピンチを招いた大谷は、ツインズの9番ライアン・クライドラーの打席で、101.7マイル（約163.7キロ）の4シームを投げるも、渾身の一球を捕手のダルトン・ラッシングが捕逸。三塁走者の生還を許したのだ。
クライドラーの一時逆転の2点適時打にも繋がった“エラー”。ボールが大きく外れたというわけでもなかったため、マウンド上に集まった際に大谷はラッシングを険しい表情で見つめながら何か強い言葉を交わす姿も見られた。
正捕手ウィル・スミスに代わってマスクを被ったラッシング。試合後に地元局『Sports Net LA』などの取材に応じた際は「オオタニともちゃんと話し合ったけど、（パスボールは）僕の勘違いが原因だ。自分が全てを台無しにした」と落胆。「オオタニは素晴らしい仕事をしてくれた。とにかく今日は僕が最初から最後までダメダメだった。本当に恥ずかしいよ。ありがたいことに、彼（大谷）が特別な投手だからこそ、自分で試合をコントロールしてくれた」と反省の弁を口にし続けた。
成長過程にある25歳の“軽率なミス”をプロとして許さなかった。そんな大谷の振る舞いは、米国内でも小さくない話題となった。かつてエンゼルスで師弟関係にあったジョー・マッドン監督は、米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において「ショウヘイは自分が何をすべきか分かっている。だから捕手の仕事は、彼についていくだけ。それだけでずっと楽になる」と指南。大谷の“支え方”を語った。
「私は試合中に彼に指示を出したり、何かを求めたりしないようになった。ある試合でマット・オルソンを敬遠するよう伝えた時に首を横に振られたことがあったからだ。最終的には敬遠してくれたけど、試合後にデータを確認すると、ショウヘイはオルソンを14打席で10三振に抑えていたんだ。
（ラッシングとのやり取りは）確かに印象は良くなかった。でも、必要以上に大きな話になってしまっている感じにも私は思う。『もう二度とやるな』『ショウヘイがこうしたいなら、その通りにすればいい』と話し合えば済む話なんだ。会話で数分もあれば、解決することで、余計に大きく扱う必要はない」
肩を落としたラッシングに向けては「複雑に考える必要はない」とメッセージを発信したマッドン氏。百戦錬磨の名将の言葉は研鑽を積んでいる25歳の耳にどう届くだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]