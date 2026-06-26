大谷翔平が苛立ったギクシャク問答に「印象は良くなかった」　元エ軍の名将がド軍25歳捕手に指南「捕手の仕事は、ショウヘイについていくだけ。それで楽になる」

試合後にラッシングとハイタッチをかわす大谷(C)Getty Images

ドジャースに所属する25歳の若手捕手にとっては、シビアな一戦となった。現地時間6月24日に行われたツインズ戦だ。

この試合では、ドジャースの大谷翔平が「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投打二刀流で注目を集めたマウンドでは、6回（89球）を投げ、被安打5、3失点、8奪三振と好投した。

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ドジャースが4-3で制した試合で注目を集めたのは、「投手・大谷」が珍しく苛立ちを露わにする場面だった。1点を先制した直後の2回裏、1死満塁のピンチを招いた大谷は、ツインズの9番ライアン・クライドラーの打席で、101.7マイル（約163.7キロ）の4シームを投げるも、渾身の一球を捕手のダルトン・ラッシングが捕逸。三塁走者の生還を許したのだ。

クライドラーの一時逆転の2点適時打にも繋がった“エラー”。ボールが大きく外れたというわけでもなかったため、マウンド上に集まった際に大谷はラッシングを険しい表情で見つめながら何か強い言葉を交わす姿も見られた。

正捕手ウィル・スミスに代わってマスクを被ったラッシング。試合後に地元局『Sports Net LA』などの取材に応じた際は「オオタニともちゃんと話し合ったけど、（パスボールは）僕の勘違いが原因だ。自分が全てを台無しにした」と落胆。「オオタニは素晴らしい仕事をしてくれた。とにかく今日は僕が最初から最後までダメダメだった。本当に恥ずかしいよ。ありがたいことに、彼（大谷）が特別な投手だからこそ、自分で試合をコントロールしてくれた」と反省の弁を口にし続けた。