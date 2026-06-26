生活雑貨メーカーのマーナは、「ワンタッチで開くシートケース」のSサイズを6月25日から発売した。

マーナの既存のシートケース（Mサイズ）は、手が汚れていてもフタを押すだけでワンタッチで開く操作性と、フタに付いた2つのパッキンによる密閉性を兼ね備え、多くの家庭で愛用されてきた。おしりふきやフロア用ウェットシート、トイレ掃除用シートなど、一般的なサイズのシートが袋ごと収まる万能ケースとして定着している。



「ワンタッチで開くシートケース」Sサイズ

今回の「Sサイズ」は、「小さなシートが中で動いてしまう」という声に応えて、操作性と密閉性はそのままに、小型の除菌シートがぴったり収まり、限られたスペースにもおけるコンパクトサイズになった。カラーはホワイトとグレーの2色展開となる。

また、Sサイズ発売のタイミングに合わせ、Mサイズ共にフタの手前に目印を追加するアップデートを実施した。これによって、開閉の際のプッシュ位置がひと目でわかり、より直感的に操作できるようになった。

［小売価格］2200円（税込）

［発売日］6月25日（木）

マーナ＝https://marna.jp