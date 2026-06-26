「度肝を抜かれました」氷川きよし、美脚際立つ大胆ステージ衣装に反響「悩殺ポーズも完璧」「ドキドキ」
歌手の氷川きよしさんは6月25日、自身のInstagramを更新。美脚が大胆に露出した姿を公開しました。
【写真】氷川きよしの美脚
コメントでは「『セクシー』としか言えない程度肝を抜かれました KIINA.しか着れない」「プレスリー再来かと思いました。後ろ姿ドキドキでした。かっこいい！ナイススタイルばっちりです」「Kiina.が着たい衣装着ることができて良かった よく似合っていたよ〜」「衣装も悩殺ポーズも完璧です」「足が長いからカッコいい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】氷川きよしの美脚
「足が長いからカッコいい」氷川さんは「ポロンちゃんありがとう。素晴らしい衣装と演出がマッチしました！感謝」とつづり、3枚の写真を投稿。白を基調とした衣装に身を包み、ステージ上でパフォーマンスをする姿です。3枚目ではカメラに背を向けており、衣装の切れ目から美しい太ももがあらわになっています。氷川さんの鬼気迫る表情も相まって、とても芸術的で色っぽいです。
色っぽいステージショットはほかにも！同日の別の投稿でも、同じ衣装を着たステージショットを披露していた氷川さん。こちらもとても色っぽく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)