メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」の30周年アニバーサリーイヤーを記念したアイウェアコレクション「OWNDAYS×POMPOMPURIN」第2弾を発売する。前回好評を得たことを受け、今回は商品ラインアップに子どもにも着用できるmini modelを加えた全7種類各2色に拡充（全14SKU）。6月25日からオンラインストア限定で先行予約を開始し、7月2日から全国のOWNDAYS店舗（アウトレット店舗を除く）およびオンラインストアで販売を開始する。

この夏、お気に入りの一本を見つけて、ポムポムプリンたちと過ごす“ポムっとやさしい”毎日を楽しんでほしい考え。

第1弾が好評を博した、OWNDAYSとサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションによるアイウェアコレクション第2弾が登場する。

30周年のアニバーサリーイヤーを記念した同コレクションでは、のんびり屋さんでマイペースなポムポムプリンの魅力を、毎日にそっと寄り添うアイウェアに落とし込んだ。甘いプリンを表現したカラーやモチーフ使いなど、ポムポムプリンらしいやさしくて愛らしい世界観を細部まで表現。フレームデザインには、ポムポムプリンのお友だち「チームプリン」も隠れており、かけるたびに小さなときめきを感じられるラインアップとなっている。

大人向けモデルはもちろん、親子でお揃いを楽しめるキッズサイズのmini modelも用意。さらに、毎日一緒に使いたくなる雑貨アイテムも登場する。



「とろ〜り model（とろ〜り mini model）」

「とろ〜り model（とろ〜り mini model）」は、とろけるカラメルを思わせるカラーが甘可愛いウェリントン型。テンプルにポムポムプリンとお友だちの“マフィン”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインになっている。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。甘さと遊び心が魅力の、毎日を楽しく彩る一本になっている。キッズサイズのmini modelも用意した。



「ぷるんっと model」

「ぷるんっと model」は、プリンのような色合いと装飾が可愛らしいボストン型。フロントの縁の周りに、ポムポムプリンを連想するモチーフを刻印した。テンプルにポムポムプリンとお友だちの“ベーグル”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインになっている。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。上品さと可愛らしさを兼ね備えた、長く愛用したくなる一本となっている。



「おさんぽ model」

「おさんぽ model」は、メガネにもサングラスにも変身できる、大好きなおでかけにぴったりな「チームプリン」の2WAYボストン型。普段はメガネとして、外出時にはSNAPレンズを装着して、サングラスにできる優れもの。歩くたびに揺れるポムポムプリンのチャーム付きテンプルで、アクセサリーのように輝くデザインになっている。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。実用性と心が弾む魅力を兼ね備えた、毎日のおでかけがもっと楽しくなる一本だという。



「レトロ model」

「レトロ model」は、トレードマークのベレー帽に合わせた、クラシックデザインが肌に馴染むウェリントン型。テンプルにポムポムプリンのロゴやお友だちの“スコーン”をあしらったパーツを施し、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインになっている。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ちょっぴり知的で、レトロな魅力が溢れる一本だという。



「なかよし model（なかよし mini model）」

「なかよし model（なかよし mini model）」は、ポムポムプリンの丸く柔らかいフォルムを思わせるデザインに、こげ茶色のベレー帽カラーを組み合わせたボストン型。テンプルには寝そべったポムポムプリンや「チームプリン」のみんなをあしらい、横顔にさりげない賑やかさを添えるデザインに仕上げた。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ポムポムプリンとお友だちが大集合した、癒しレベルMAXの一本となっている。キッズサイズのmini modelも用意した。



「コラボ限定付属ケースとメガネ拭き」

コラボ限定付属ケースとメガネ拭きは、ポムポムプリンの顔がそのままデザインされた、もこもこ素材のメガネケースとなっている。大切なメガネをポムポムプリンがふんわり優しく守ってくれる。付属のクリーニングクロスは「チームプリン」が大集合した、キュートなデザインだという。



「ふわもこクリーニングクロス」

「ふわもこクリーニングクロス」は、メガネをかけたポムポムプリンのふわもこクリーニングクロス。お気に入りのメガネをポムポムプリンが一緒にきれいにしてくれる。着用しているのは「なかよし model（SR2010M−6A）」だという。



「2WAYグラスコード」

「2WAYグラスコード」は、ポムポムプリンのシルエット型チャームにメガネがかけられる。トレンド感のあるロープスタイルのストラップで、かけ外しの多いPCメガネなどの持ち歩きに便利なアイテムとなっている。スマホタグも付いているので、大好きなポムポムプリンとメガネやスマホを忘れずに身につけられる。

サンリオキャラクター「ポムポムプリン」は、こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。飼い主のお父さんの革ぐつ、お母さんのサンダルなど、片っぽずつ、こっそり隠している。ミルクと、ふにゃふにゃしたものと、ママが作ったプリンが好き。特技は、お昼寝とプリン体操。誰とでも仲良くなれちゃうこと。将来の夢は、もっともっとおっきくなること。飼い主のお姉さんの家の玄関にあるプリン用バスケットがおうち。

［小売価格］

とろ〜り model（とろ〜り mini model）

SR1012M−6A ：1万3800円

SRK1006M−6A：1万1800円

ぷるんっと model：1万3800円

おさんぽ model：1万4800円

レトロ model：1万3800円

なかよし model（なかよし mini model）

SR2010M−6A：1万2800円

SRK2002M−6A：1万1800円

ふわもこクリーニングクロス：2000円

2WAYグラスコード：1800円

（すべて税込）

［発売日］7月2日（木）

オンデーズ＝https://www.owndays.com/jp/ja