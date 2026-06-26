ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は7月2日から、「冷製パスタフェア第2弾」を開催する。

ジョリーパスタでは「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマで商品を販売している。今回は、ウニやエビ、明太子など多彩な海の幸を楽しめる、夏にぴったりなメニューを用意した。

ジョリーパスタの夏の定番である“冷製カッペリーニ”は、毎年多くの消費者に好評を得ており、今年は5月から販売している。7月は、ウニの旨みを存分に楽しめる「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」が登場する。

また、明太子ソースのカッペリーニにたっぷりのエビなどを合わせた「“冷製カッペリーニ” たっぷり海老の明太子ソース」や、「冷製コーンスープ」、「コーヒーグラニータ」も引き続き販売する。ウニや明太子を使用したパスタは、イタリアンプレミアムビール「PERONI（ペロー二）」とのペアリングがおすすめ。

同時に、スタミナをつけたい夏にぴったりな“うなぎ”を使用した温製パスタ「炙りうなぎの和風パスタ」も販売するので、好みに合わせてパスタを選べる。

ぜひ近くの「ジョリーパスタ」で、夏ならではの季節限定メニューを楽しんでほしい考え。



「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」

「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」は、濃厚なウニクリームソースのカッペリーニに、ミョウバン不使用のウ二やエビ、ムール貝、ホタテ、ずわい蟹のほぐし身をのせた。カイワレのピリッとした辛みがアクセントになっている。まろやかなパスタに、好みで別添えの西洋わさびや醤油をかけて、味わいの変化も楽しんでほしい考え。



「炙りうなぎの和風パスタ」

「炙りうなぎの和風パスタ」は、バターがほのかに香る醤油ベースのパスタに、うなぎの蒲焼や長ねぎを合わせ、さらに炙りうなぎや甘辛い蒲焼のタレをトッピングした温製パスタ。香ばしくふっくらとしたうなぎの奥深い味わいが食欲をそそる。トップにあしらった大葉やみょうがの爽やかな風味や、シャキシャキとした食感がアクセントになっている。好みでレモンを搾ったり別添えの山椒をかけたりして、より豊かな風味を堪能してほしい考え。夏ならではの食材を存分に楽しみたい人におすすめとなっている。

［小売価格］

“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース：1749円

“冷製カッペリーニ” たっぷり海老の明太子ソース：1309円

冷製コーンスープ：385円

コーヒーグラニータ：319円

炙りうなぎの和風パスタ：1419円

（すべて税込）

［発売日］7月2日（木）

ジョリーパスタ＝https://www.jolly-pasta.co.jp