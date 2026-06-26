タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として、「フォトジェニックリカ ピーターラビットスタイル」を7月4日から、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」とフォトジェニックリカショップ全国約150店舗（オンラインショップ含む）、ピーターラビット公式オンラインショップで発売する。

同商品は、「ピーターラビット」の作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を記念したコラボレーションドール。作品の持つナチュラルで温かみのある世界観をリカちゃんで表現した。

ピーターラビットの青い上着をイメージしたカーディガンや、ピーターラビットの耳をイメージしたカチューシャを取り入れ、作品の世界観を感じられるコーディネートに仕上げた。

ワンピースには160周年をテーマにブックデザイナーの名久井直子さんがデザインされたピーターラビットのプリントをあしらい、絵本が描かれた当時のファッションをイメージした、やや長めの丈感で上品かつクラシカルな印象に仕立てている。付属のバッグには160周年を記念したロゴをデザインに取り入れ、特別感を演出している。リカちゃんサイズの絵本（紙小物）が付属し、バッグに入れて持ち運ぶことができる。

ナチュラルな雰囲気のウェーブヘアとオレンジベージュのリップでやさしい印象に仕上げている」。

“関節が動く可動式のボディ”「ネオリカボディ」を採用し、美しく自然なポージングが可能とのこと。写真を撮ってシェアしたり、リカちゃんに似合う洋服を作ったりといった“リカ活”にも最適となっている。

［小売価格］9900円（税込）

［発売日］7月4日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp