

「ゼクシオ 14 レディス（ティ-ルミント）」商品ラインアップ

DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ゴルフクラブ「ゼクシオ14（フォーティーン）レディス」の新色「ティールミント」を数量限定で、7月25日から販売する。



「ゼクシオ 14 レディス（ティールミント）」

ゴルフクラブに加え、同カラーでコーディネートできるゴルフボール（「ゼクシオ HYPER RD」）およびキャディバッグも同時に展開し、統一感のあるスタイルによって、より華やかなプレーシーンを演出する。



「ゼクシオ HYPER RD」 ボールとキャディバッグ（GGC-X166WL）

「ティールミント」は、今年のトレンドカラーを取り入れた新色で、“Playful（プレイフル）”をデザインテーマに開発。女性らしい上品さに、遊び心とスポーティーさを掛け合わせたカラーリングとなっている。爽やかで清潔感のある色調が、スタイリッシュでアクティブな女性ゴルファーの個性を引き立て、ゴルフをより楽しく、自分らしく彩る。

［小売価格］

ドライバー：10万3400円

フェアウェイウッド：6万7100円

ハイブリッド：5万2800円

アイアン5本セット：15万9500円

ゼクシオ HYPER RD（ティールミント）ゴルフボール：7590円

キャディバッグGGC−X166WL：3万5200円

（すべて税込）

［発売日］7月25日（土）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm