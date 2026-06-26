ダンロップスポーツ、ゴルフクラブ「ゼクシオ14レディス」の新色「ティールミント」を数量限定発売
DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ゴルフクラブ「ゼクシオ14（フォーティーン）レディス」の新色「ティールミント」を数量限定で、7月25日から販売する。
ゴルフクラブに加え、同カラーでコーディネートできるゴルフボール（「ゼクシオ HYPER RD」）およびキャディバッグも同時に展開し、統一感のあるスタイルによって、より華やかなプレーシーンを演出する。
「ティールミント」は、今年のトレンドカラーを取り入れた新色で、“Playful（プレイフル）”をデザインテーマに開発。女性らしい上品さに、遊び心とスポーティーさを掛け合わせたカラーリングとなっている。爽やかで清潔感のある色調が、スタイリッシュでアクティブな女性ゴルファーの個性を引き立て、ゴルフをより楽しく、自分らしく彩る。
［小売価格］
ドライバー：10万3400円
フェアウェイウッド：6万7100円
ハイブリッド：5万2800円
アイアン5本セット：15万9500円
ゼクシオ HYPER RD（ティールミント）ゴルフボール：7590円
キャディバッグGGC−X166WL：3万5200円
（すべて税込）
［発売日］7月25日（土）
ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm