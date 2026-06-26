1987年、6月25日。かつて一大旋風を巻き起こした、大人気アイドルの結成日だ。そこから実に39年が経った2026年の同日、ファンの胸を踊らせる一本の動画が公開された。

【写真】「昭和の最先端」ファン大興奮、結成日に公開された『光GENJI』デビューMV

光GENJIのデビュー曲が公開

音楽レーベル『ポニーキャニオン』の公式YouTubeで公開されたのは、現在のSTARTO ENTERTAINMENTこと旧ジャニーズ事務所に所属したグループ『光GENJI』のミュージックビデオだ。

「今回アップされたのは、1987年に『CHAGE and ASKA』の2人から楽曲提供を受けたデビュー曲、『STAR LIGHT』の映像です。

『超新星からのメッセージ。』というキャッチフレーズでデビューした光GENJIは、ローラースケートを履いて踊り、バック転などもこなすアクロバティックなパフォーマンスが話題となり、一躍スターに。

その人気は経済誌などでも社会現象として取り上げられるなど、爆発的なブームを生みました」（アイドル誌ライター）

MVの公開を受けて、旧メンバーである佐藤アツヒロは自身のX（旧ツイッター）で反応。《見つけた！！ 1987.6.25 光GENJI結成日…ポニーキャニオンのYouTubeから♪STAR LIGHT 当時のMV！！》と、興奮混じりに伝えている。

「昭和の最先端」ファン大興奮

1995年の解散から30年が経った2025年には、『WOWOW』でドキュメンタリー番組『7 S.T.A.R.S. 〜7つの答え〜 佐藤アツヒロが繋ぐ光GENJIの現在（いま）』も放送されていた光GENJI。

「佐藤さんは、同じく旧メンバーである内海光司さんとデビュー35周年の2022年にユニット『U&S』を結成して楽曲を配信リリース。山本淳一さんともユニット『ふたつの風』を結成し、2023年にCDシングルをリリースしています。

諸星和己さんと赤坂晃さんも一緒にコラボライブを行い、2024年の公演には楽曲を多く手がけたASKAさんともステージ上で共演しました。旧ジャニーズ事務所がSTARTO社に変わり、“事務所の垣根”もなくなりつつあります。多くのファンは、“再結成”に期待していることでしょう」（前出・アイドル誌ライター）

今回のMV公開を受けて、ファンからは「結成記念日にポニーキャニオン様、動画ありがとうございます」「一気に中学生だった頃にタイムスリップしました」「懐かしい…嬉しい…素敵な幸せな時間！！」「す、すごい！久しぶりに見た『昭和の最先端』！」「光GENJIが再結成したら泣いて喜びます」「再結成、今だよ！いま！！」などの反応が寄せられている。

MV公開の同日、佐藤は《あの日の一枚 今もここにある…》として、光GENJI時代のメンバー写真も投稿している。ファンの思いは、届くのか――。