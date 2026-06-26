何と戦って、何を食べたの!? 予測不能な猫の行動に惹きつけられる大人気の猫コミック【書評】
【漫画】本編を読む
猫の行動はときに謎だ。どうしてその行動をとったのか、何がしたかったのか。人間にはわかるようで、分からないことばかりだ。 『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）は、そんな猫ならではの“あるある”を、そのまま愛おしく描くコミックエッセイ。オスの三毛猫・モチャと飼い主たちの日常が、やわらかなタッチで綴られている。
たとえば、ある時、モチャは何か小さなものを見つけた。それを全力で追いかけ、バシッと捕まえたらしい。モチャはその後もその謎のモノと格闘を続けた挙句、アギアギと噛み、しまいにはごっくんと飲み込んでしまった。「食べ物だったの!?」と飼い主が驚くのも無理はない。モチャは一体何と戦い、何を食べたのだろうか……。
何か人には見えないものが、猫には見えているのだろうか…。もしそうだとしても何も不思議ではない。だって、猫はこんなにも特別。いつだって人間の予想を軽々と超えてくる。
何を見つけたのか、何を考えているのか、なぜ今それをするのか。理由はわからないのに、その一つひとつが妙におかしく、たまらなくかわいい。そんな猫という小さな最高傑作の魅力を存分に味わえるエピソードを、是非ともじっくりと味わってほしい。
文＝アサトーミナミ