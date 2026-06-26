経済成長によって、中国人の生活は急激に変化している。約40年前、中国に留学したジャーナリストの中島恵さんは「当時は精米技術が進んでいなかったので、ご飯の中に小石が混じっていて衝撃を受けた。そんな中、藁にもすがる気持ちで買ったパンの味を今でも思い出す」という――。（第1回）

※本稿は、中島恵『中国の回鍋肉にキャベツは使わない』（ウェッジ）の一部を再編集したものです。

写真＝共同通信フォト 中国訪問を終えて記者会見する田中角栄首相＝1972（昭和47）年9月30日、首相官邸 - 写真＝共同通信フォト

■特権階級だけが利用できる「謎スーパー」

中国でたびたび耳にした言葉、それはなぜか友誼(ヨーイー)（友情）だった。短期留学中は、買い物を楽しみにしていたが、その頃北京で日本人が「欲しい」と思うようなものはほとんど売っていなかった。

大学生だったので「日本にお土産を買って帰らなきゃ」といった義務感はなかったが、誰かに連れられていったのが友誼商店（フレンドシップストア）という奇妙な名前のお店だった。日本ではテレビドラマや映画で「友情出演」というテロップを見るが、店名ではあまり聞かない。店名に「友情○○」とあったら、いかにも怪しそう、というのが日本人の感覚だろう。

中国の友誼商店は50年代にできた国営の商店で、主に外国人や政府関係者が利用することができ、北京以外に上海、天津、広州などの大都市にもあった。

友誼商店で売られていたものは、空港の免税店にあるようなたばこ、香水、化粧品、中国酒、特産品（刺繍、七宝焼など）などで、いつも閑散としていた。店内を見渡してみてもやはり欲しいものはなかったが、「特別な人だけが買い物できる」といった独特の雰囲気があった。

■15年間だけ使われていた「幻のお金」

人民が買い物をする商店は驚くほど多くの人でごった返していて、貴重品を盗まれないかヒヤヒヤしながら店内を歩かなければならないのに、友誼商店はシーンと静まり返っていた。

店員は手持ち無沙汰な感じで立っていたが、そこは当時の中国。客がいようがいまいが、店員同士でおしゃべりしたり、だらだらしていて、まったくやる気というものが感じられなかった。その当時、中国に行ったことのある人なら誰でも体験している「お釣りをぶっきらぼうに投げて返される」経験や、ものがあるのにないという「没有(メイヨー)」攻撃も、この友誼商店で初体験した。

友誼商店で使用できたお金は外貨兌換(だかん)券というシロモノだった。外貨兌換券とは、中国が外貨を管理するために1980年4月1日から流通させていた貨幣で、95年1月1日に廃止されるまで15年間だけ使われていた、外国人専用のお金。

だから、その間に中国に行ったことがある日本人なら、必ず使ったことがある。外国人は空港で両替するとこのお金を渡されるため、友誼商店のみならず、バスに乗るときも、学食でも、このお金を使うしかなかった。

■人民元との「両替」を懇願される日々

では、中国人は何を使っていたのかというと、現在も使われている人民幣(レンミンビー)（いわゆる人民元）だ。ほとんどがピン札の外貨兌換券と比べて、人民幣はシワシワ、よれよれで、まるで紙クズのようにグチャグチャになっているものが多かった。

写真＝iStock.com／honglouwawa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／honglouwawa

当時、中国人は財布を持たず、ポケットにお金を突っ込んだり、輪ゴムでまとめたりして持っていることが多かったが、あのグチャグチャのお金では財布になどとても入れられない。硬貨もあったが、日本の硬貨よりも軽くて、まるでオモチャのようだった。

政府は外貨を管理するために中国人と外国人が使用するお金を分けていた。中国では外貨兌換券があれば人民が買えないものが買えたので、これをのどから手が出るほど欲しがる人が多かった。外貨兌換券は、中国語では略して外汇(ワイホイ)と呼ばれていて、よく中国人から「人民元と外汇を交換してくれないか？」と話しかけられた。

最も多く話しかけられたのは、北京大学にいたときではなく、その翌年の90年。2月から3月にかけて、大学の卒業旅行で中国各地を歩いたときだ。

■しつこく迫る「チェンマネおじさん」

泊まったホテルの出入り口で毎日のように中国人男性から「チェンジマネー、OK？」と呼びかけられた。

しかも、それはホテルの出入り口を通るときだけでなく、外に出てから数百メートル先まで続き、「チェンジマネー？」と英語で言われ続ける。ときには腕を引っ張られたり、前を通せんぼされたりしたこともあった。

私は一緒に旅行していた同級生と彼らのことを「チェンマネおじさん」とか「チェンマネ兄ちゃん」などと呼んで「ほら、またチェンマネ兄ちゃんが立っているよ。どうやって振り払う？」と相談していたが、それはそれは、しつこかった。

ほかにも、南京や武漢などの観光地や、列車の中でも、私たちが日本人だとわかると9割以上の確率で「チェンジマネー、OK？」と声を掛けられた。チェンマネおじさん風の人だけでなく、大学教授など紳士的な中国人からも、少し親しくなると「申し訳ないんだけど、人民元と交換してくれないかな？」と遠慮がちに頼まれたこともあった。

■いまは幻となった外貨兌換券の価値

基本的に外貨兌換券と人民元は対等であるはずだったが、現実には外貨兌換券の価値が高く、1元の外貨兌換券は1対1.5とか1対1.8、ときには1対2で両替することもあった。

長く中国に住む予定の日本人は、お金が1.5倍とか2倍に増えるのなら、と喜んで交換したが、短期滞在の私はあまり交換しなかった。日本に帰国する際、人民元は日本円に換金できなかったからだ。日本人の間では「彼らは両替するとき、お金をごまかして数えている。目の前で数えて交換しても数が合わないから気をつけて」という注意事項が飛び交い、両替に慎重になる人は多かった。

その後、外貨兌換券が世の中から消え去ることを知っていれば、記念に取っておいたのだが、残念ながら手元には1枚も残っていない。

いまネットでそのデザインを見ると、「万里の長城」や貴州省の名瀑など中国の有名観光地が描かれている。日本のオークションサイトでも人気商品のようなので、もしかしたら外国貨幣のコレクターか、あの頃の中国が懐かしくて購入している人がいるのかもしれない。

その外貨兌換券を使ってよく買っていたのが友誼賓館のパンだ。友誼賓館は日本語に訳すと「フレンドシップ ホテル」。名門の中国人民大学のすぐ近くで、北京大学からも比較的近かった。

■藁にもすがる思いで買ったパン

北京大学の石ころ交じりのご飯がどうしても食べられずに困っていたところ、ここのパンが美味しいという情報を得て、藁にもすがる気持ちで買い物に行った。

写真＝筆者撮影 中国の都市部では、90年代前半にはベーカリーらしきものができ始めていた（写真は上海で撮影） - 写真＝筆者撮影

友誼賓館は1954年に設立された庭園式のホテル。私が北京に滞在していた88年は近代的なホテルが次々とでき始めた頃だったが、友誼賓館は伝統と格式ある北京飯店や民族飯店などと同様、中国様式の重厚な建物だった。

メインとなる建物の奥に広大な庭園が広がっており、多数の建物が建てられていて、テニスコートやプールなどもあった。80〜90年代、ここに長期滞在していた日本人もいた。庭園の一角にあったのが小さなベーカリーだ。

北京大学からバスに乗ってたどり着くと、パンを焼く香ばしい香りが建物の外まで立ち込めていたので、すぐにわかった。現在のベーカリーのようにたくさんの種類のパンがあるわけではなかったが、私はそこで丸い形のパンを買った。

価格は覚えていないが、北京大学の食堂で食べるご飯よりずっと高かった。学食にもいちおうパンはあったが、かたくて、ぼそぼそして、どうしても食べられなかった。

でも、ここのパンは日本のパンと同じく、やわらかく、しっとりしていて、それを握りしめた瞬間、とても幸せな気分になったことを覚えている。

■都市部では90年代前半にベーカリーが登場

中島恵『中国の回鍋肉にキャベツは使わない』（ウェッジ）

意外に思われるかもしれないが、中国の都市部では90年代前半には早くもベーカリーらしきものができ始めていた。日本と同じく自分でトングを使ってトレーに取り、会計してもらうスタイルだ。白米が美味しい日本から行くと、中国のご飯は今でも美味しいとは言えない店が少なくない。ご飯自体が美味しくないから、日本のようにふりかけをかけてもダメだし、水が日本と異なるので（中国は硬水、日本は軟水）、お茶漬けも美味しいと感じない。そばやそうめんも同じだ。

だが、パンはけっこうイケる。中国（とくに北方）には小麦粉を使った料理が多いので、パンも扱いやすかったのかもしれない。

以前読んだ『日中国交正常化』（中公新書、11年）という本に、パンにまつわる印象的なエピソードが出てくる。72年9月の日中国交正常化の際、田中角栄首相（当時）が北京を訪れ、宿泊先の迎賓館18号楼に通された。ここは元首級が宿泊する施設で、のちに天皇皇后両陛下（現在の上皇・上皇后両陛下）が訪中したときも宿泊したところだ。

■なぜ中国に「木村屋」のアンパンが…

田中首相が部屋に入ると、室温は彼が好む17度に設定されており、部屋の隅には大好物の台湾バナナと東京・銀座の老舗パン店「木村屋」のアンパンが並べられていたという。

中国側は事前に田中首相の好みを調べ上げ、周到に準備しており、そのアンパンを見た田中氏は「これは大変な国に来た。交渉、掛け合い事は命がけだな」と秘書に漏らしたそうだ。

ところで、「友誼」と名のつくお店は現在、意外なところにある。

写真＝筆者撮影 東京・池袋の「友誼食府」。ガチ中華フードコートとして知られる - 写真＝筆者撮影

東京・池袋だ。ガチ中華のフードコートの名前は「友誼食府」、中華系スーパーの名前は「友誼商店」。顧客の9割は中国人なのに、なぜ友誼？ と思ったりもするが、日本語ではあまり使わない「友情」という言葉は、中国では案外ポピュラーなもので、店名などに使いやすい単語なのかもしれない。

私は友誼と聞くと、自分を“窮地”から救ってくれた友誼賓館の甘いパンの味を思い出し、ほのぼのとした気持ちになる。

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中島 恵（なかじま・けい）

フリージャーナリスト

山梨県生まれ。主に中国、東アジアの社会事情、経済事情などを雑誌・ネット等に執筆。著書は『なぜ中国人は財布を持たないのか』（日経プレミアシリーズ）、『爆買い後、彼らはどこに向かうのか』（プレジデント社）、『なぜ中国人は日本のトイレの虜になるのか』（中央公論新社）、『中国人は見ている。』『日本の「中国人」社会』（ともに、日経プレミアシリーズ）など多数。新著に『中国人のお金の使い道 彼らはどれほどお金持ちになったのか』（PHP新書）、『いま中国人は中国をこう見る』『中国人が日本を買う理由』『日本のなかの中国』（日経プレミアシリーズ）などがある。

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（フリージャーナリスト 中島 恵）