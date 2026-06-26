AKB48メンバー「甘めなコーデだった日」キャミスタイル披露「お姫様みたい」「透明感がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】AKB48の岩立沙穂が6月24日、自身のInstagramを更新。キャミソールトップスを取り入れた夏らしいコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳AKB48メンバー「透明感がすごい」美デコルテ際立つキャミ姿
岩立は「甘めなコーデだった日」とつづり、写真を複数枚投稿。肩とデコルテのラインが際立つ淡いパープルのキャミソールに、ふんわりとした白のロングスカートとピンクのスニーカーを合わせ、屋外での立ち姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「甘めコーデ似合う」「お姫様みたい」「透明感がすごい」「夏らしくて爽やか」「癒やされる」「夏の妖精さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳AKB48メンバー「透明感がすごい」美デコルテ際立つキャミ姿
◆岩立沙穂、キャミソール姿を披露
岩立は「甘めなコーデだった日」とつづり、写真を複数枚投稿。肩とデコルテのラインが際立つ淡いパープルのキャミソールに、ふんわりとした白のロングスカートとピンクのスニーカーを合わせ、屋外での立ち姿を披露している。
◆岩立沙穂の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「甘めコーデ似合う」「お姫様みたい」「透明感がすごい」「夏らしくて爽やか」「癒やされる」「夏の妖精さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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