木村沙織、息子へのばいきんまん弁当に絶賛の声「おかずの品数が豊富」「再現度高すぎ」
【モデルプレス＝2026/06/26】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が6月25日、自身のInstagramを更新。息子へのキャラクター弁当を公開した。
【写真】39歳元バレー日本代表「再現度高すぎ」ばいきんまん弁当
木村は「竹輪の磯辺揚げ大好きなはずなのにハート型にしたら食べなかった！」と記し、息子への弁当を公開。アニメ「アンパンマン」のキャラクター・ばいきんまんを海苔やチーズ・ハムなどで作ったご飯と、ハートの形の竹輪の磯辺揚げ、ミートボール、卵焼き、ブロッコリー、ウインナーなどのおかずが詰まっている。
この投稿に、ファンからは「ばいきんまんの再現度高すぎ」「上手すぎる」「愛情たっぷり」「可愛すぎて食べるのがもったいないくらい」「おかずの品数が豊富」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元バレー日本代表「再現度高すぎ」ばいきんまん弁当
◆木村沙織、ばいきんまん弁当公開
木村は「竹輪の磯辺揚げ大好きなはずなのにハート型にしたら食べなかった！」と記し、息子への弁当を公開。アニメ「アンパンマン」のキャラクター・ばいきんまんを海苔やチーズ・ハムなどで作ったご飯と、ハートの形の竹輪の磯辺揚げ、ミートボール、卵焼き、ブロッコリー、ウインナーなどのおかずが詰まっている。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ばいきんまんの再現度高すぎ」「上手すぎる」「愛情たっぷり」「可愛すぎて食べるのがもったいないくらい」「おかずの品数が豊富」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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