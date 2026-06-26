1児の母・内山理名、ワンプレートの離乳食公開「きな粉パン粥が気になる」「品数たくさん」
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の内山理名が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食を公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「おしゃれすぎる」品数たくさんの離乳食
内山は「Today’s breakfast for baby」とコメントし、仕切りのついた白いプレートに綺麗に盛り付けられた「きな粉パン粥、さつまいも・ブロッコリー・人参煮、バナナヨーグルトすりおろしりんご乗せ、手づかみパン、お水」の離乳食を公開。「さてさて手づかみメニューを作ろう 離乳食作りは最初分からず大変だなぁと思ってしまったけど、コツを掴んでから楽しい！！今しかない特別な時間。たのしもう」と離乳食作りの楽しさに目覚めたことをつづっている。
この投稿に、ファンからは「器も盛り付けも何もかもがおしゃれすぎる」「きな粉パン粥が気になる」「品数たくさん」「栄養バランスバッチリ」「楽しいと思えるポジティブさが素敵」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「おしゃれすぎる」品数たくさんの離乳食
◆内山理名、離乳食公開
内山は「Today’s breakfast for baby」とコメントし、仕切りのついた白いプレートに綺麗に盛り付けられた「きな粉パン粥、さつまいも・ブロッコリー・人参煮、バナナヨーグルトすりおろしりんご乗せ、手づかみパン、お水」の離乳食を公開。「さてさて手づかみメニューを作ろう 離乳食作りは最初分からず大変だなぁと思ってしまったけど、コツを掴んでから楽しい！！今しかない特別な時間。たのしもう」と離乳食作りの楽しさに目覚めたことをつづっている。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「器も盛り付けも何もかもがおしゃれすぎる」「きな粉パン粥が気になる」「品数たくさん」「栄養バランスバッチリ」「楽しいと思えるポジティブさが素敵」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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