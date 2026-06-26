小沢仁志「朝は軽めに」鶏きつね蕎麦公開「出汁しみしみのお揚げに食欲そそられる」「ヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の小沢仁志が6月25日、自身のInstagramを更新。蕎麦の朝食を公開した。
【写真】63歳俳優「朝は軽めに」大谷登板で早起きした朝食に鶏きつね蕎麦
小沢は「おはようさん！大谷登板で早起きw今日はYouTube撮影で飯屋2件ハシゴになるから朝は軽めに 鳥きつね蕎麦で」とドジャースの大谷翔平選手を見るために早起きしたという朝食を披露。油揚げ、鶏肉、揚げ玉、かまぼこが乗った鶏きつね蕎麦を公開した。
この投稿に、ファンからは「具がたっぷり」「出汁しみしみのお揚げに食欲そそられる」「ヘルシー」「身体に優しい」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「朝は軽めに」大谷登板で早起きした朝食に鶏きつね蕎麦
◆小沢仁志、蕎麦の朝食公開
小沢は「おはようさん！大谷登板で早起きw今日はYouTube撮影で飯屋2件ハシゴになるから朝は軽めに 鳥きつね蕎麦で」とドジャースの大谷翔平選手を見るために早起きしたという朝食を披露。油揚げ、鶏肉、揚げ玉、かまぼこが乗った鶏きつね蕎麦を公開した。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具がたっぷり」「出汁しみしみのお揚げに食欲そそられる」「ヘルシー」「身体に優しい」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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