武田久美子、圧巻ボディ際立つビキニショットに熱視線「メリハリあって憧れる」「ずっと変わらない美しさ」
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の武田久美子が6月25日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを公開した。
【写真】元アイドル57歳美人女優「メリハリあって憧れる」圧巻ボディ際立つゴールドビキニショット
武田は「本日は、私が表紙を務めるFRIDAYの発売日です 皆様のお気に入りカットがあったら、ぜひ教えて下さいね またインタビューページもありますので、是非チェックしてみて下さい」と同日発売の「FRIDAY」（講談社）への登場を報告し、水着ショットを投稿。ゴールドのビキニ姿で海辺に立ち、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「水着の女王」「圧巻ボディ」「セクシー」「メリハリあって憧れる」「ずっと変わらない美しさ」などと反響が寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。娘は、2025年夏よりメディカルスクールに進学したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】元アイドル57歳美人女優「メリハリあって憧れる」圧巻ボディ際立つゴールドビキニショット
◆武田久美子、美ボディ際立つビキニショット披露
武田は「本日は、私が表紙を務めるFRIDAYの発売日です 皆様のお気に入りカットがあったら、ぜひ教えて下さいね またインタビューページもありますので、是非チェックしてみて下さい」と同日発売の「FRIDAY」（講談社）への登場を報告し、水着ショットを投稿。ゴールドのビキニ姿で海辺に立ち、美しいボディラインを見せている。
◆武田久美子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「水着の女王」「圧巻ボディ」「セクシー」「メリハリあって憧れる」「ずっと変わらない美しさ」などと反響が寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。娘は、2025年夏よりメディカルスクールに進学したことを報告している。（modelpress編集部）
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