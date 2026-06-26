“塩茹でとうもろこし”の味わいをイメージ　「ベビースターラーメン丸」に夏季限定の新味登場【おやつカンパニー】

おやつカンパニーは6月29日、「ベビースターラーメン丸」シリーズから、夏季限定の新フレーバー「しおコーン味」を全国のコンビニで発売する。

ビッツ形状の「ベビースターラーメン丸」にフリーズドライコーンを加え、とうもろこしの甘じょっぱさをイメージした夏らしい味わいに仕上げた。オープン価格で、店頭想定価格は税込173円前後。

なお、商品の取り扱い状況は、企業や店舗により異なるとしている。

【すべての商品画像を見る】

〈商品概要〉

◆「ベビースターラーメン丸(しおコーン味)」

丸いビッツ形状が特徴の「ベビースターラーメン丸」から、新フレーバーとして期間限定で販売する。

麺とフリーズドライコーンを組み合わせてひとくちサイズに成形。塩茹でとうもろこしの味わいをイメージし、ほのかな塩味がとうもろこしの甘みを引き立てる商品に仕上げた。

「カリッ」「ザクッ」とした軽快な食感と、噛むほどに麺が「ホロッ」とほどける3段階の食感の変化とともに、とうもろこしの甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広がるとしている。

手軽に食べられるカップ容器で、おやつや勉強、家事、在宅ワークの合間の休憩時間、晩酌のつまみなどでの利用を想定している。

【販売概要】

発売日: 2026年6月29日(月)

価格: オープン価格(店頭想定価格:税込173円前後)

内容量: 59g

販売エリア: 全国のコンビニエンスストア

※取り扱い状況は企業や店舗により異なる。