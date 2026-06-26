「今日好き」しゅんゆまカップル、交際8ヶ月記念ショット公開「お似合いすぎて尊い」「ラブラブでほっこり」
【モデルプレス＝2026/06/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が6月26日までに、Instagramストーリーズを更新。恋人の倉澤俊（くらさわ・しゅん）との交際8ヶ月記念ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」交際8ヶ月カップル「お似合いすぎて尊い」幸せ溢れる記念日ショット
谷村は「8month〜！！」（※原文ママ）とつづり、写真を公開。帽子をかぶる谷村と白いイヤホンをつける倉澤に、角やひげ、牙が生えたエフェクトがついた写真を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「お似合いすぎて尊い」「8ヶ月おめでとうございます」「見てるだけで幸せになるカップル」「ラブラブでほっこり」「スタンプも可愛いし癒される」「ずっと応援してます」「末永くお幸せに」「理想のカップル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき・かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際8ヶ月カップル「お似合いすぎて尊い」幸せ溢れる記念日ショット
◆しゅんゆまカップル、交際8か月記念ショット披露
谷村は「8month〜！！」（※原文ママ）とつづり、写真を公開。帽子をかぶる谷村と白いイヤホンをつける倉澤に、角やひげ、牙が生えたエフェクトがついた写真を披露している。
◆谷村優真の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「お似合いすぎて尊い」「8ヶ月おめでとうございます」「見てるだけで幸せになるカップル」「ラブラブでほっこり」「スタンプも可愛いし癒される」「ずっと応援してます」「末永くお幸せに」「理想のカップル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき・かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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