お笑いタレントの江頭２：５０がアルゼンチンのテレビで“デビュー”した。江頭はサッカー北中米Ｗ杯の日本―スウェーデンを現地の米ダラスで現地観戦。試合前に取材を受けた。

アルゼンチン最大の民放局「テレフェ」のＸでは、金色の全身タイツに「日本」のはちまきをした江頭が街頭インタビューに応じる姿を公開。リポーターにスペイン語と英語で話しかけられ「アイ ラブ テキサース！」とノリノリで答えている。日本の有名なコメディアンか問われ「ヤー」と認め、持ちネタ「取って 入れて 出す」を２度披露。意味を聞かれ「マイ ギャグ」と返答し、リクエストに応じてもう１度披露してみせた。試合展開を聞かれると「ちょっと わからない」と戸惑いながらも「ウィン！チャンピオン！」と勝利宣言した。

リポーターからアルゼンチンの英雄・メッシが誕生日でメッセージがほしいとお願いされると「ハッピーバースデー メッシー！」とカメラに向かって手を振ってみせた。

江頭は２４日にＸで「ちょっと行って来ます」と行き先を明かさずに空港の出発ロビーに立つ写真をアップ。一夜明けた２５日には場所がどこかは記さず「到着しました！」と目的地に着いたことを報告していた。