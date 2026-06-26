サッカー日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が２６日に自身のＳＮＳを更新し、決勝トーナメントへの意気込みをつづった。

日本がスウェーデンと１―１で引き分け、１次リーグＦ組を１勝２分の勝ち点５とし、２位での決勝トーナメント進出を決めた。３９歳の長友は後半３０分に途中出場し、真っ白のヘアバンドを巻いてピッチに立ち、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。

長友は試合後に自身のインスタグラムを更新し、「４年間このピッチに立つために戦ってきた。一歩踏み入れたこの瞬間を生涯忘れることはない。そして最高の仲間と黄金の歴史を刻む。本当の勝負はここから。感謝と誇りを胸に」とコメント。試合中の姿やメンバーとの集合写真、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也との２ショットなどを公開した。

この投稿には、ＭＦ堂安律から「Ｂｉｇ ｒｅｓｐｅｃｔ」、ＤＦ板倉滉から「Ｌｅｇｅｎｄ」とコメントが寄せられたほか、ファンからは「最高にかっこよかったです！！ブラジルもみんなで戦いましょう！！」「長友選手は本当にカッコ良かったです」「優勝目指して まんまみーあー！！！」「入った瞬間に空気感が変わった。これができる選手は世界に数人しかいない」「ブラボー長友！」などの声が寄せられている。