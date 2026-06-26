【漢字クイズ】「茱萸木」の読み方は？「茱萸」の漢字みたことある...？

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「茱萸木」はなんて読む？

「茱萸木」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、大阪府にある4文字の地名です。 いったい、「茱萸木」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「くみのき」でした。

大阪府大阪狭山市に位置している茱萸木。

そんな茱萸木のある大阪狭山市では、“日本の歴史公園100選”にも選ばれている「狭山池公園」が有名。

狭山池の周辺には約1,300本の桜が植えられており、桜のトンネルのような景色を見るために春には多くの人がお花見に訪れるのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『大阪狭山市』

ライター Ray WEB編集部