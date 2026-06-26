黄泉のツガイ、第２クール開幕を控え第１クール全話無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメ『黄泉のツガイ』第２クールの開幕を記念し、６月26日（金）午後２時45分より第１クール全12話の無料一挙放送を実施する。
『黄泉のツガイ』は、月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の『鋼の錬金術師』で知られる荒川弘による漫画が原作。山奥の小さな村で暮らす優れた弓矢の腕を持つ狩人の少年・ユルと幽閉されているかのように座敷牢で「おつとめ」を果たしている双子の妹・アサ、そして“ツガイ”と呼ばれる存在を中心に、謎と怪奇が交錯する“幻怪ファンタジー”。緻密な世界観や重厚なストーリーが多くの読者の支持を集め、シリーズ累計600万部を突破。2026年４月より連続２クールでTVアニメが放送中で映像として描かれる壮大な世界観にさらなる注目が集まっている。
このたび実施が決定した『黄泉のツガイ』の無料一挙放送企画では、第２クールの放送開始に向け６月26日（金）午後２時45分より、第１クール全12話を振り返る無料一挙放送を実施。
なお『黄泉のツガイ』は、６月20日（土）の第12話放送直後より全12話を無料配信中。第２クール放送期間中は、第１クール全話をいつでも無料で楽しめる。
さらに、８月のお盆休みや９月のシルバーウィークにも第２クール最新話までの全話無料配信を実施する。
そして、『黄泉のツガイ』第２クールは、７月４日（土）から毎週土曜日夜24時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。放送後１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI
『黄泉のツガイ』は、月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス刊）にて連載中の『鋼の錬金術師』で知られる荒川弘による漫画が原作。山奥の小さな村で暮らす優れた弓矢の腕を持つ狩人の少年・ユルと幽閉されているかのように座敷牢で「おつとめ」を果たしている双子の妹・アサ、そして“ツガイ”と呼ばれる存在を中心に、謎と怪奇が交錯する“幻怪ファンタジー”。緻密な世界観や重厚なストーリーが多くの読者の支持を集め、シリーズ累計600万部を突破。2026年４月より連続２クールでTVアニメが放送中で映像として描かれる壮大な世界観にさらなる注目が集まっている。
なお『黄泉のツガイ』は、６月20日（土）の第12話放送直後より全12話を無料配信中。第２クール放送期間中は、第１クール全話をいつでも無料で楽しめる。
さらに、８月のお盆休みや９月のシルバーウィークにも第２クール最新話までの全話無料配信を実施する。
そして、『黄泉のツガイ』第２クールは、７月４日（土）から毎週土曜日夜24時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。放送後１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI