À®Ä¹Åê»ñ¡¢µ¬Î§¤ÈÀ°¹ç¤ò¡¡ºâÀ¯¿³¡¢¿®Ç§³ÎÊÝÁÊ¤¨
¡¡ºâÌ³Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñ¤Ï26Æü¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë·úµÄ¡Ê°Õ¸«½ñ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³Æ¾ÊÄ£¤«¤é¤Î»ö¶ÈÈñÍ×µá¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÅê»ñÏÈ¤ËÂÐ¤·¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òµá¤á¤¿¡£ºÄÌ³»Ä¹âÂÐ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌîÊü¿Þ¤ÊºâÀ¯³ÈÂç¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤ë»Ô¾ì¤Î¿®Ç§¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤ÊºâÀ¯¼ûÍ×¤Ë³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢·úµÄ¤Ï¡Ö¿Íºà¤ä»ñËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËºâÀ¯»ñ¸»¤âÀ©Ìó¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£