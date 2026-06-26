サッカー元日本代表DFの中沢佑二氏（48）が26日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）の生放送に出演。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルとの対戦が決まった日本代表の“キーマン”に言及した。

25日（日本時間26日）に行われた1次リーグF組最終戦で、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、1勝2分けの勝ち点5の2位で突破が決定。29日（日本時間30日）の1回戦で16強入りを懸けてC組1位のブラジルと対戦する。

中沢氏はビニシウス、マテウス・クーニャ、ルーカス・パケタ、ネイマールのFW4選手をブラジルの要注意選手に挙げる。その攻撃陣に対峙する日本のキーマンとしてDF冨安健洋の名前を口にし、「（ブラジルには）強力なFW陣がいるので、日本の中で1対1で勝てる選手は冨安選手が一番優れている。ブラジルは個の能力で戦ってくる。個人戦術で打開してくることが多いのでそれを個で止めることができれば、他の選手は休める部分もあるしよりいいポジションを取れる。1対1で守れる冨安選手の存在はかなり大きい」と解説した。

最後にスコア予想を聞かれると「1―1 PK5―3」で日本勝利と書いたフリップを披露。「（鈴木）彩艶選手がいるのでPKになっても勝てると僕は思っている、全部止めてくれる。なかなか2―0や3―0で勝つのは難しいという中で、苦しみながらも1個ずつ勝ち上がっていくことが森保監督の優勝への目標に近付く、まず1ページ目がこれなのかなと思う」と語った。

そして松木安太郎氏も1―1からのPK戦で日本が勝つことを予想したと伝えられると「変えます！」と笑いを誘っていた。