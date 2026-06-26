元中日の山本昌氏（60）が25日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。天国にいる恩師との思い出を語った。

進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から番組恒例の質問「名球会メンバーが告白！私、この人に頭が上がりません」について聞かれると「恩師の方はたくさんいらっしゃいますけども、やっぱり星野仙一さんですかね」と2018年1月に70歳で亡くなった“闘将”星野仙一さんの名前を挙げた。

「この人には頭上がらないというか、一番背筋が伸びるのがこの人だなと思います」

1983年ドラフト5位で中日入りし、最多勝のタイトルを3度獲得するなど通算219勝を挙げた山本昌氏。41歳でノーヒットノーラン達成、42歳で名球会入り、49歳で勝利、50歳で登板、32年間の現役生活など数々の最年長記録、最長記録を持つレジェンドだ。

星野さんは現役時代を過ごした中日から1986年秋に監督就任要請を受け、1987年から試合の指揮を執った。

煙山アナに「山本昌さんをエースに育てた方でもある」と言われると、「エースというかね、扱いは全然エースじゃないんですけど」と苦笑いの山本氏。

「星野さんからするといつまでたっても小僧っ子でありましたね、僕はね。でも、それが良かったのかな」と感謝しつつ懐かしむ。

監督就任が決まった直後の1986年秋季キャンプ。ブルペンで投げていると、視察に来た星野さんから「おい、そこの34番。もっとバシッと放らんか」「全力で放らんか」と声をかけられた。

剛速球タイプではない山本昌氏。「全力です」と答えたところ「スッと帰っていきました」と笑った。

それが初めて交わした会話だった。現役時代は重なっていない。それだけに「僕らあまり“恐怖体験”がないんですよ」というが、“闘将”と現役をともにした先輩たちからは「とんでもねぇ人が帰ってくるから、お前ら気を付けろよ」「お前ら、しっかりしてくれよ」と忠告を受けたという。

「どんな人だろうと思って。ただ“燃える男”ってのは僕ら高校時代、中学時代から知ってたし。どうなっちゃうんだろうと思ったけど、僕2軍の選手だったんで関係ないのかなって」

だが、“伝家の宝刀”スクリューボールをモノにして大飛躍のきっかけとなる米国留学は星野監督が決めたこと。“関係ない”どころではなかった。

1988年2月、大洋（現DeNA）とのオープン戦開幕投手に指名されながら序盤に大量失点してKO。試合後、監督室に呼び出され、米国行きを言い渡された。

「僕、5年目だったんで。今年で最後だと思ってたんですよ。今年ダメならクビだなと思ってる年に、アメリカ行って来い、帰ってくるのは11月だ、と。もう今年終わっちゃったんですよ、5年目。11月に帰って来いっていうんで。11月の終わりに。だから、凄いショックでね」

だが、この米国留学で恩師の一人であるアイク生原氏（1992年に55歳で死去）と出会い、スクリューボールを覚えて大きく飛躍。野球殿堂入りを果たすまでの大投手となったのだった。