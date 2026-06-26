TBS佐々木舞音アナウンサー（28）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に出演。恋愛リアリティーショー好きだと明かした。。

佐々木アナは番組ラストトーク前の事前収録コーナー「おぎやはぎ 最新語・流行させたい語大賞」のナレーションを担当。コーナーの最後、佐々木アナ宛のメールを自ら読み上げる「舞音メール」というパートがある。

佐々木アナは「この話題なら1時間ぐらい話せるぜっていう話題はなんですか」と自分宛に来たメールを読み上げた。その上で「これは、おぎやはぎさんは興味ないと分かった上で、恋愛リアリティーショーですね」と切り出した。視聴した作品として「バチェラー」「バチェロレッテ」「ボーイフレンド」「脱出おひとり島」「ラブトランジット」「オフラインラブ」などの名前を挙げ「数々の恋愛リアリティーショー、すべて全話見てきました。1時間は余裕で。2、3時間ぐらい話せそうな気がします」と力強くコメントした。

普段から恋愛リアリティーショーに否定的な見解を示しているおぎやはぎが早速反応。矢作は「うわーひどい」と拒否反応を示し、小木も「情けないな〜」と続いた。さらに矢作は「百歩譲って」を短縮し「“ひゃぽゆず”よ。“ひゃぽゆず”で女だもん。男でこれだったら許さない」とツッコミを入れた。

神奈川県横浜市出身の佐々木アナは、上智大総合人間科学部社会福祉学科を卒業後の2021年にTBSへアナウンサーとして入社。現在は「THE TIME,」に出演中。愛称は「マイネぷぅ」。