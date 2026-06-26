「食べちゃダメ」



【写真】がぶり！…思っていた以上に「食べて」ますね(笑)

そんなコメントが添えられた写真が、Xで注目を集めています。映っているのは、柴犬の「お麩」くんこと、「ふぅちゃん」（2歳・男の子）と、「七味」ちゃんこと、「ななちゃん」（生後5カ月・女の子）。



写真では、ふぅくんが大きなお口を開けて、ななちゃんのマズルをパクリ。まるで妹犬を“食べている”かのようにも見える、インパクト抜群の一枚です。



もちろん、本当に食べているわけではありません。仲良しな柴犬きょうだいの、じゃれ合いのひとコマ。豪快すぎる見た目と、添えられた「食べちゃダメ」のひと言に、思わず笑ってしまいます。



この姿に1.2万件を超える“いいね”が集まり、「かわいいw」「おいしかった？」「もののけ姫のワンシーン！？」「食べちゃうくらい大好きなんだね」「元気いっぱいな柴ちゃんたち最高」など、反響の声が相次いでいます。



柴犬きょうだいの日常のひとコマ

飼い主の「なつポょ」さん（@nk009_ntpy）によると、ふぅくんとななちゃんの間では、こうした「食べ合い」のようなじゃれ合いがよく見られるそうです。



ななちゃんは現在、生後5カ月。歯が生え変わる時期のため、ふぅくんがケアをすることあるといいます。



「お互い“食べる”行為は、よくします。ななは歯の生え変わりにともなって口の中から血の臭いがするようで、ふぅが口周りを舐めてあげるのですが、ななはそれが気に入らない様子。ムキッとなってワンプロが始まります。その延長で、お互いにパクッと『食べ合い』になることがあるんです。『また食べてるよ』と、いつもあきれつつ、見守っています」



お世話したいお兄ちゃんと、それに応じるように全力でじゃれ合う妹犬。投稿写真は、そんなふたりの日常を切り取った一枚だったようです。このあと、どうなったのでしょうか。



“ワンプロ”は仲良しの証

このあと、ふぅくんとななちゃんは、キッチンでさらなるワンプロを繰り広げたそう。普段のふたりは、どのような性格の子なのでしょうか。



「ふぅは、穏やかで優しい子。家の外で物音がしたり誰かが来たりすると吠えて、良き番犬になってくれます。ちょっと気弱なところもあって、妹におやつを横取りされたり、ベッドを占拠されたりしていますね」



一方、ななちゃんはというと――。



「とにかく気が強い女の子。好奇心旺盛で、散歩中はいろいろな物に気を取られ、なかなか先に進めません。『こうすればおやつがもらえる。かわいがってもらえる』ということをよくわかっているしぐさを見せるところが、あざとい女の子という感じです」



一見、凸凹コンビのようにも見えるふたり。それでも、妹を気にかけるふぅくんと、元気いっぱいなななちゃんの関係からは、仲の良さが伝わってきます。今日もにぎやかなワンプロを繰り広げながら、楽しい時間を過ごしているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）