JAF長崎支部によりますと、6月はネコが車のエンジンルームなどに入り込むことによるトラブルが増えるということで、ドライバーへの注意を呼び掛けています。

冬場に多く見られる、ネコが車のエンジンルームなどに入り込んでしまうトラブル。

JAF長崎支部によりますと、梅雨時期の6月にも増える傾向にあるそうです。

理由としては、春に生まれた子ネコが活発に動き始める時期が6月で、落ちつける隠れ場所を必要とするためだといいます。

県内では、去年6月の1か月間に「エンジンルームにネコが入り込んだ」というロードサービスの要請が15件で、これは2日に1件ということになります。

全国でも同じ期間に402件となっていて、直近3年間の6月では、もっとも多くなっています。

これらのトラブルを防ぐためには、ネコがいるかもしれないと注意することや、適切な対策を講じることが重要です。

有効な対策としては、下の通りです。

▽エンジンをかける前に、ボンネットをコンコンと叩く

▽耳をすませて、ネコの動く気配を感じる

▽屋外に車を駐車する際などは、市販のネコよけグッズを使う

JAF長崎支部では、ネコの命を守り愛車を守るためにも、乗車前やエンジンをかける前に “ネコチェック” を実践するよう、こころがけてほしいと呼びかけています。