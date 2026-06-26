湿度も高くて蒸し暑いと飲みたくなるのが、冷たいビールではないでしょうか。



貴重なレシピで作る限定ビールを味わうことができて、しかも道民はお得に入場できるという注目スポットが、６月２６日に報道公開されました。



（庭野アナウンサー）「冷たいグラスに注がれるビール、たまりません！」



その場所とは、札幌市東区にある「サッポロビール博物館」





昔の資料や写真パネルなどでサッポロビールの歴史を学ぶことができる場所です。２０２６年で創業１５０周年を迎えたのにあわせて、新しい魅力が生まれたんです！

まずその１つ目が…



（庭野アナウンサー）「音声ガイドサービスが新しく導入されました」



１５か所の展示それぞれでＱＲコードを読み取って解説を聞くことができるんです。



（庭野アナウンサー）「ドラマ仕立てで楽しく学ぶことができます」



さらに、道民割もこの度新しく導入されます！



運転免許証など写真付きで住所がわかる身分証明書を見せると、入場料が３００円お得になるんです。



これは嬉しいですよね！

（庭野アナウンサー）「新しい魅力はもう１つ！プレミアムラウンジと言い、ガイド付き見学ツアー参加者だけが入ることができて、ここだけの限定ビールもあるんです」



このプレミアムラウンジでは、ビール２種類の飲み比べを楽しむことができます。



その中でも特別なビールというのが「復刻札幌製麦酒」。

創業当時のレシピを参考にして、１５０年前の味にできるだけ近づけたという貴重な一杯です。



（庭野アナウンサー）「苦みが深いです！これはオトナ好みの味わい。ビール好きにはたまらないと思います」



楽しく歴史を学び、美味しい飲み比べもできる「サッポロビール博物館」は、７月１日にパワーアップしてオープンします！