ドラマ仕立てで楽しく学ぶ！サッポロビールの歴史 貴重なレシピの“限定ビール”も 注目スポット公開
湿度も高くて蒸し暑いと飲みたくなるのが、冷たいビールではないでしょうか。
貴重なレシピで作る限定ビールを味わうことができて、しかも道民はお得に入場できるという注目スポットが、６月２６日に報道公開されました。
（庭野アナウンサー）「冷たいグラスに注がれるビール、たまりません！」
その場所とは、札幌市東区にある「サッポロビール博物館」
２０２６年で創業１５０周年を迎えたのにあわせて、新しい魅力が生まれたんです！
まずその１つ目が…
（庭野アナウンサー）「音声ガイドサービスが新しく導入されました」
１５か所の展示それぞれでＱＲコードを読み取って解説を聞くことができるんです。
（庭野アナウンサー）「ドラマ仕立てで楽しく学ぶことができます」
さらに、道民割もこの度新しく導入されます！
運転免許証など写真付きで住所がわかる身分証明書を見せると、入場料が３００円お得になるんです。
これは嬉しいですよね！
（庭野アナウンサー）「新しい魅力はもう１つ！プレミアムラウンジと言い、ガイド付き見学ツアー参加者だけが入ることができて、ここだけの限定ビールもあるんです」
このプレミアムラウンジでは、ビール２種類の飲み比べを楽しむことができます。
その中でも特別なビールというのが「復刻札幌製麦酒」。
創業当時のレシピを参考にして、１５０年前の味にできるだけ近づけたという貴重な一杯です。
（庭野アナウンサー）「苦みが深いです！これはオトナ好みの味わい。ビール好きにはたまらないと思います」
楽しく歴史を学び、美味しい飲み比べもできる「サッポロビール博物館」は、７月１日にパワーアップしてオープンします！