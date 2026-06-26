ものまねタレントの原口あきまさ（50）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。妻からのタレコミで家での素顔を暴露される場面があった。

この日はかつて「ベスト・ファーザー賞」を受賞した、アルピニストの野口健氏、落語家の桂宮治とそろって登場。番組では原口の妻に事前アンケートを行ったとし、その内容が読み上げられた。

原口パパのここがベスト・ファーザーと思うところについては、「洗い物、ゴミ出し、ほぼやってくれます。その間に私は子供たちの準備などできるので本当に助かっています。やっておいたよ！と言わないところも素敵」との回答が寄せられた。

さらに「地方ロケで数日家を空けるときには、子供たちは必ず“お母さんを困らせるようなことをするなよ！”“リーダーは長男ね！よろしくね！”と伝えてから行ってくれる」とも伝えられた。

だが原口パパに直してほしいところについては「最近よく家出をします！」との証言が。「思春期の次男になかなか手を焼いていて、話し合っても平行線どころか主人がヒートアップ。“一旦頭を冷やしてくる”と散歩に行くのですが、風邪を引いて帰ってくるし、心配になるのでやめてほしい」と暴露された。

原口は洗い物、ゴミ出しについては「うちの中ではルールを決めないっていうね、気付いた人がやろうねっていう、ふわっとしたルールがあるんですけれど、9割9分僕が気付くんですよ」と回顧。自身が気付いてやることは「自分がすっきりするし」と語った。

また家族が使いっぱなしのヘアアイロンも自身は使ったことがないが、毎回片付けているといい、「何回かやけどしてますけどね」と苦笑した。

原口の妻・原口めぐみはタレント。福下恵美名義でデビュー、グラドルを経て、タレントやモデルとして活動。2010年にあきまさと結婚し、現在は4人の男児のママ。