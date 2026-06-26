サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が26日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）日本代表の森保一監督からこの日のスウェーデン戦後に届いたメールの内容を紹介した。

F組2位で迎えた最終節、日本は後半11分、MF前田大然のゴールで先制したが、同17分に追いつかれた。その後も攻め込まれる時間帯が続いたが、GK鈴木彩艶の好セーブなどで粘り、1−1のドロー。グループを2位で通過し、29日（日本時間30日）の決勝トーナメント1回戦では強豪ブラジルと対戦することが決まった。

武田は現役時代、森保一監督とともに日本代表として戦い、93年のW杯アジア最終予選での“ドーハの悲劇”を体験した仲間同士。チュニジア戦でも、激励のメッセージに対し、森保監督から感謝の返信があったと明かしていた。

この日も試合前にメッセージが届いたという。「今日もメールが来まして。“おはようございます。試合頑張ります。共闘していきましょう。みんなで頑張りましょう”と来ました」といった文面を紹介した。

試合後にも感謝が言葉が届いたという。「森保監督は、“スウェーデン戦、ありがとうございました。選手が最低限の勝ち点で、自力で決勝トーナメントに勝ち進んだのは凄い”というのと、“本物と、本気のブラジルと対戦できるので、楽しみにしている”って」と、内容を明かしていた。

日本は昨年10月、親善試合でブラジルを3−2で破り、同国から歴史的な初勝利を挙げている。その返り討ちを期すような、気合満点のコメントだったという。