元乃木坂46与田祐希、渡辺満里奈の豪華手料理公開「盛り付けが美しくておしゃれ」「レストランみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】元乃木坂46の与田祐希が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。タレントの渡辺満里奈の手料理を公開した。
【写真】25歳元乃木坂人気メン「レストランみたい」ローストビーフやグラタンなど大物夫婦宅でのおもてなし料理
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と渡辺夫妻宅を訪問したという与田。「まりなさんの手料理。美味しすぎて感動でした…！ありがとうございます」とコメントし、ローストビーフやグラタン、サラダなどたくさんの料理がずらりと並んだ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「レストランみたい」「豪華すぎる」「どれも美味しそう」「盛り付けが美しくておしゃれ」「満里奈さん料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元乃木坂人気メン「レストランみたい」ローストビーフやグラタンなど大物夫婦宅でのおもてなし料理
◆与田祐希、渡辺満里奈の手料理公開
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と渡辺夫妻宅を訪問したという与田。「まりなさんの手料理。美味しすぎて感動でした…！ありがとうございます」とコメントし、ローストビーフやグラタン、サラダなどたくさんの料理がずらりと並んだ食卓を公開した。
◆与田祐希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レストランみたい」「豪華すぎる」「どれも美味しそう」「盛り付けが美しくておしゃれ」「満里奈さん料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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