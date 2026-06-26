乃木坂46金川紗耶、ランジェリー姿でやわらかな表情 1st写真集封入特典ポストカード絵柄全6種公開【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/26】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の、封入特典ポストカードの絵柄全6種が公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、プールサイドでのビキニ姿披露
思わず集めたくなる封入特典のポストカードは全6種。プールサイドで横になる“やんちゃん”、黒のランジェリーを身につけてやわらかな表情を向ける“やんちゃん”、フレッシュなオレンジの水着姿がまぶしい“やんちゃん”を撮影した。
さらに、サウナを楽しみながら笑顔を浮かべる“やんちゃん”、ブルーの水着姿でポテトチップスを味わう可愛さたっぷりな“やんちゃん”、抜群のプロポーションが美しい“やんちゃん”まで、バラエティ豊かな6カットで構成されている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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◆金川紗耶、バラエティ豊かな6カット公開
思わず集めたくなる封入特典のポストカードは全6種。プールサイドで横になる“やんちゃん”、黒のランジェリーを身につけてやわらかな表情を向ける“やんちゃん”、フレッシュなオレンジの水着姿がまぶしい“やんちゃん”を撮影した。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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