IS:SUE・YUUKI、モデルとしてランウェイでも活躍…スタイル維持の秘訣は「ちゃんと食べることを意識する」【「QUARTET」インタビュー連載】
【モデルプレス＝2026/06/26】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）の初のアルバム「QUARTET」（5月20日発売）のリリースを記念したモデルプレスインタビュー連載。今回はYUUKI（ユウキ／22）のソロ編をお届けする。＜ソロインタビューVol.1＞
【写真】日プ女子出身グループ、メンバー復帰後初イベント
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストによる4人組ガールズグループ・IS:SUE。RIN、NANO、YUUKI、RINOで構成され、グループ名には「常に注目や話題性を持って人々を魅了する“異種”な存在」という意味が込められている。デビュー以来“自分らしくあること”を表現し続けてきた彼女たちが、静養から復帰したRINを迎え、待望の1ST ALBUM「QUARTET」をリリース。4人が奏でる多彩な“四重奏”に期待が高まる。
― タイトル曲「QUARTET」の注目ポイントやお気に入りの歌詞を教えてください。
YUUKI：一番のお気に入りは、私のブリッジの頭のラップパートの歌詞に「CONNECT」「DIAMOND」「コエ」「PHASE」、最後に「QUARTET」という私たちにとってすごく繋がりの深い楽曲のタイトルが散りばめられていることです。その部分は毎回歌っていて楽しいですし、自分たちの今までのことを振り返れる気がして、すごくお気に入りです。
― RINさんが静養から復帰したということで、YUUKIさんが思うRINさんの可愛いところはどこですか？
YUUKI：話すときによく考えて喋ってるんだなというのが感じられて、可愛いなと思います。ゆっくり話すというか、「こう思って…」と話してから自分の中で考えて、また「こう思って…」という、話すときのテンポ感がすごく可愛いです。でも自分の好きなこととか、すごく詳しいことだとワーッと話してくれるので、そこのギャップも可愛いです。
― YUUKIさんは最近ランウェイでもご活躍されていますが、改めてモデル活動についてはどのように感じていますか？
YUUKI：ソロでのモデル活動はまだ手で数えるくらいしかしていないので、モデル活動と言えるほど自分が経歴を積んでいる自覚もまだあまりなく、一つひとつ点と点がある感じで、線としてお話しできるほどではないんですが、踊っているときとはまた違った楽しさがあります。自分が実際に経験してみて思うのは、歩くことやポーズ一つ、目線一つで、服の良さや自身の良さを伝えるというモデルさんのお仕事は本当に奥が深いというか、ただ綺麗な人が歩いているからモデルになれるわけじゃないんだな、とすごく勉強になりました。
― スタイルキープの秘訣はありますか？
YUUKI：…維持できているんですかね（笑）。本当に食べることが大好きなので、常に食べたいものリストが埋まっていて、行っても行ってもまた増えるから、ずっとクリアできない（笑）。食欲に従ってしまうと本当にどこまでも…という感じなのですが、自分の体が心地よく過ごせる状態を常に保っておきたいという思いは持っています。食べることは大好きだけど、お腹がはち切れるまで食べたら次の日にすごく眠くなっちゃうので、難しいんですが、「お腹が満たされた」「良かった」という、心も体も満たされるバランスを見つけることが大事だと思います。
あとは、「食べない」と決めるなど、極端なことに走りがちな時期は絶対に誰でもあると思うんですが、むしろちゃんと食べることを意識する。「食べなくてもいけそう」と思って過ごすと、後からすごくお腹が空いて食べちゃうこともあると思うので、こまめに食べる。だから私のことをずっと見ていたらずっと食べているな…と思われるかもしれないんですが（笑）、ちょっとお腹が空いたら食べる。最近はそれが一番ストレスがたまらないのかなと思います。
― 最近YUUKIさんの間でヒットしたご飯はありますか？
YUUKI：いっぱいあるんですが、最近は豆花という台湾の豆乳プリンのようなものにめっちゃハマっています！もともと豆乳が好きで、自炊でも豆乳味噌スープにお野菜やお肉をいっぱい入れて食べたり、豆乳グルトを食べたりすることが多くて。豆花は芋圓やタピオカや小豆が入っているんですが、私が好きな杏仁豆腐と似たような感じですし、小豆も大好きなので相性抜群。カフェにあったら頼んじゃいます。豆花、みんなで食べましょう（笑）。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、YUUKIさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。以前は「自分自身と自分を信じてくれる周りの人を信じること」とお答えいただきました。そこから数年が経って、今はどのように感じていますか？
YUUKI：（当時のYUUKIが）かっこつけているなとは思うんですが（笑）、本当に自分を信じることは大事だと思います。周りの方が私に対して「できるよ」とどれだけ言ってくれても、結局最後は自分が自分を信じてあげないと、アクションを起こす勇気が出ないですし、どんどん自分の中の行動範囲が狭まって臆病になっちゃうと思うので、自分を信じてあげることは難しいんですけど、大事だと思います。
自分を信じられないという方は、できることを一つひとつ始める。RINもインタビューで話していたと思うのですが、“朝ごはんを食べる”とか“お風呂に入る”とか、そういう「自分との約束を守れた」と思えることをちっちゃいことからでも始めていくと、自分との信頼関係を築けて「達成できている」という感覚が得られるはずです。そこから“夢を叶える”というもう少し大胆なステップに行けると思うので、自分の中での意識も大事だと考えています。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
生年月日：2004年2月14日
出身：神奈川県
身長：170cm
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【写真】日プ女子出身グループ、メンバー復帰後初イベント
◆IS:SUE、RIN復帰 4人で満を持してアルバムリリース
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストによる4人組ガールズグループ・IS:SUE。RIN、NANO、YUUKI、RINOで構成され、グループ名には「常に注目や話題性を持って人々を魅了する“異種”な存在」という意味が込められている。デビュー以来“自分らしくあること”を表現し続けてきた彼女たちが、静養から復帰したRINを迎え、待望の1ST ALBUM「QUARTET」をリリース。4人が奏でる多彩な“四重奏”に期待が高まる。
◆YUUKI「QUARTET」の注目ポイントは？
― タイトル曲「QUARTET」の注目ポイントやお気に入りの歌詞を教えてください。
YUUKI：一番のお気に入りは、私のブリッジの頭のラップパートの歌詞に「CONNECT」「DIAMOND」「コエ」「PHASE」、最後に「QUARTET」という私たちにとってすごく繋がりの深い楽曲のタイトルが散りばめられていることです。その部分は毎回歌っていて楽しいですし、自分たちの今までのことを振り返れる気がして、すごくお気に入りです。
◆IS:SUE、お姉さんメンバーから見たRINの可愛いところ
― RINさんが静養から復帰したということで、YUUKIさんが思うRINさんの可愛いところはどこですか？
YUUKI：話すときによく考えて喋ってるんだなというのが感じられて、可愛いなと思います。ゆっくり話すというか、「こう思って…」と話してから自分の中で考えて、また「こう思って…」という、話すときのテンポ感がすごく可愛いです。でも自分の好きなこととか、すごく詳しいことだとワーッと話してくれるので、そこのギャップも可愛いです。
◆YUUKI、ランウェイでも活躍 モデル活動への思い
― YUUKIさんは最近ランウェイでもご活躍されていますが、改めてモデル活動についてはどのように感じていますか？
YUUKI：ソロでのモデル活動はまだ手で数えるくらいしかしていないので、モデル活動と言えるほど自分が経歴を積んでいる自覚もまだあまりなく、一つひとつ点と点がある感じで、線としてお話しできるほどではないんですが、踊っているときとはまた違った楽しさがあります。自分が実際に経験してみて思うのは、歩くことやポーズ一つ、目線一つで、服の良さや自身の良さを伝えるというモデルさんのお仕事は本当に奥が深いというか、ただ綺麗な人が歩いているからモデルになれるわけじゃないんだな、とすごく勉強になりました。
◆YUUKI流スタイルキープの秘訣
― スタイルキープの秘訣はありますか？
YUUKI：…維持できているんですかね（笑）。本当に食べることが大好きなので、常に食べたいものリストが埋まっていて、行っても行ってもまた増えるから、ずっとクリアできない（笑）。食欲に従ってしまうと本当にどこまでも…という感じなのですが、自分の体が心地よく過ごせる状態を常に保っておきたいという思いは持っています。食べることは大好きだけど、お腹がはち切れるまで食べたら次の日にすごく眠くなっちゃうので、難しいんですが、「お腹が満たされた」「良かった」という、心も体も満たされるバランスを見つけることが大事だと思います。
あとは、「食べない」と決めるなど、極端なことに走りがちな時期は絶対に誰でもあると思うんですが、むしろちゃんと食べることを意識する。「食べなくてもいけそう」と思って過ごすと、後からすごくお腹が空いて食べちゃうこともあると思うので、こまめに食べる。だから私のことをずっと見ていたらずっと食べているな…と思われるかもしれないんですが（笑）、ちょっとお腹が空いたら食べる。最近はそれが一番ストレスがたまらないのかなと思います。
― 最近YUUKIさんの間でヒットしたご飯はありますか？
YUUKI：いっぱいあるんですが、最近は豆花という台湾の豆乳プリンのようなものにめっちゃハマっています！もともと豆乳が好きで、自炊でも豆乳味噌スープにお野菜やお肉をいっぱい入れて食べたり、豆乳グルトを食べたりすることが多くて。豆花は芋圓やタピオカや小豆が入っているんですが、私が好きな杏仁豆腐と似たような感じですし、小豆も大好きなので相性抜群。カフェにあったら頼んじゃいます。豆花、みんなで食べましょう（笑）。
◆YUUKIの夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、YUUKIさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。以前は「自分自身と自分を信じてくれる周りの人を信じること」とお答えいただきました。そこから数年が経って、今はどのように感じていますか？
YUUKI：（当時のYUUKIが）かっこつけているなとは思うんですが（笑）、本当に自分を信じることは大事だと思います。周りの方が私に対して「できるよ」とどれだけ言ってくれても、結局最後は自分が自分を信じてあげないと、アクションを起こす勇気が出ないですし、どんどん自分の中の行動範囲が狭まって臆病になっちゃうと思うので、自分を信じてあげることは難しいんですけど、大事だと思います。
自分を信じられないという方は、できることを一つひとつ始める。RINもインタビューで話していたと思うのですが、“朝ごはんを食べる”とか“お風呂に入る”とか、そういう「自分との約束を守れた」と思えることをちっちゃいことからでも始めていくと、自分との信頼関係を築けて「達成できている」という感覚が得られるはずです。そこから“夢を叶える”というもう少し大胆なステップに行けると思うので、自分の中での意識も大事だと考えています。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆YUUKI プロフィール
生年月日：2004年2月14日
出身：神奈川県
身長：170cm
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