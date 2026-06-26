4児の父・織田信成、寝坊した日の弁当公開「茶色いおかずは間違いない」「野菜の彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「茶色いおかずは間違いない」寝坊した日の弁当
織田は「寝坊したけど茶色の料理って美味しいだけじゃなくて準備しやすいね」とコメントし、2人分の弁当を公開。フライや焼きそばなどの茶色いおかずが多種詰められ、レタスやブロッコリー、卵焼きが彩りを添えている。
この投稿に、ファンからは「茶色いおかずは間違いない」「寝坊したとは思えないクオリティ」「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「野菜の彩りが綺麗」「毎日作ってて尊敬する」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「茶色いおかずは間違いない」寝坊した日の弁当
◆織田信成、寝坊した日の弁当公開
織田は「寝坊したけど茶色の料理って美味しいだけじゃなくて準備しやすいね」とコメントし、2人分の弁当を公開。フライや焼きそばなどの茶色いおかずが多種詰められ、レタスやブロッコリー、卵焼きが彩りを添えている。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「茶色いおかずは間違いない」「寝坊したとは思えないクオリティ」「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「野菜の彩りが綺麗」「毎日作ってて尊敬する」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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