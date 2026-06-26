辻希美、高1長男への愛情たっぷり弁当公開「ウインナーの切り方すごい」「卵焼きアレンジ可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/26】タレントの辻希美が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「細かい工夫がたくさん詰まってる」高1長男への弁当
辻は「今日のお弁当」とつづり、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。肉やコーンを混ぜ合わせたご飯に、にっこりとした顔がついた卵焼き、パスタ、花の形に飾り切りしたウインナー、ミートボール、星型のポテト、ブロッコリーなどを添えた愛情たっぷりでボリューム満点のお弁当を披露している。また弁当箱の横には、旬のさくらんぼが入った容器も並べられている。
この投稿に、ファンからは「細かい工夫がたくさん詰まってる」「ウインナーの切り方すごい」「卵焼きアレンジ可愛い」「忙しい中でも手を抜かないのすごい」「食べるのが楽しみになりそう」「季節のフルーツまであって完璧」「色合いが綺麗」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「細かい工夫がたくさん詰まってる」高1長男への弁当
◆辻希美、長男への手作り弁当披露
辻は「今日のお弁当」とつづり、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。肉やコーンを混ぜ合わせたご飯に、にっこりとした顔がついた卵焼き、パスタ、花の形に飾り切りしたウインナー、ミートボール、星型のポテト、ブロッコリーなどを添えた愛情たっぷりでボリューム満点のお弁当を披露している。また弁当箱の横には、旬のさくらんぼが入った容器も並べられている。
◆辻希美の投稿に「細かい工夫がたくさん詰まってる」の声
この投稿に、ファンからは「細かい工夫がたくさん詰まってる」「ウインナーの切り方すごい」「卵焼きアレンジ可愛い」「忙しい中でも手を抜かないのすごい」「食べるのが楽しみになりそう」「季節のフルーツまであって完璧」「色合いが綺麗」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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