SEVENTEENジョンハン、兵役後の最新ビジュアルにファン騒然「仕上がりすごすぎ」「見惚れる」
【モデルプレス＝2026/06/26】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）が2026年6月25日、グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」にて生配信を実施。除隊直後の近影に注目が集まっている。
【写真】兵役後の韓国アイドル「仕上がりすごすぎ」最新ビジュ
2024年9月26日付で陸軍訓練所に入所し、2026年6月25日に社会服務要員としての服務を終え、召集解除となったジョンハン。除隊直後のこの日、ジョンハンは食事の様子を披露しながら生配信を実施。サラサラヘアの最新ビジュアルで登場した。生配信では訓練所に入る前に66キロまで体重を増やしたものの、その後体調が悪くなり53キロになったことを告白。しかし、体調管理によって66キロに増やし、除隊の2週間前にはダイエットを始め、体重を63キロに調整したことを明かしていた。
また「もしもしチャレンジ」に挑戦する際は、インフルエンサー兼アーティスト・楽音（sasane）の楽曲「mosi mosi？」を日本語で歌唱。ふとした時に「でも」と日本語を口にする一幕もあった。
ファンからは「除隊直後なのに仕上がりすごすぎ」「兵役前と変わらなすぎる」「美しいまま帰ってきてくれてありがとう」「見惚れる」「爆ビジュ」「顔綺麗すぎて脳がバグる」といった反響がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
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◆ジョンハン、除隊直後の生配信に最新ビジュアルで登場
2024年9月26日付で陸軍訓練所に入所し、2026年6月25日に社会服務要員としての服務を終え、召集解除となったジョンハン。除隊直後のこの日、ジョンハンは食事の様子を披露しながら生配信を実施。サラサラヘアの最新ビジュアルで登場した。生配信では訓練所に入る前に66キロまで体重を増やしたものの、その後体調が悪くなり53キロになったことを告白。しかし、体調管理によって66キロに増やし、除隊の2週間前にはダイエットを始め、体重を63キロに調整したことを明かしていた。
◆ジョンハンの最新ビジュアルに反響
ファンからは「除隊直後なのに仕上がりすごすぎ」「兵役前と変わらなすぎる」「美しいまま帰ってきてくれてありがとう」「見惚れる」「爆ビジュ」「顔綺麗すぎて脳がバグる」といった反響がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
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