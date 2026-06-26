オークス（５月２４日、東京）でジュウリョクピエロに騎乗しＪＲＡ女性騎手史上初のＧ１制覇を果たした今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が、よしもと道頓堀シアターで行われたイベントに登場した様子が反響を呼んでいる。

今村は２５日に自身のＸで「このあとよしもと道頓堀シアターにてビタミンＳお兄ちゃんとギャロップ林さんと『競馬バカ』出演します！！まだ当日券あるようなのでお近くの方是非」と、ピンク系の半袖シャツ＆ショートパンツのオールインワンという夏らしいファッションでポーズをとる写真を掲載。「聖奈ちゃんすごい！さすがＧ１ジョッキー！」「こんな可愛いお嬢さんがＧ１レースに勝っちゃうんだもんなぁ」「こう言う私服観ると、ジョッキーだとはおもえません」「馬乗ってないと普通の可愛い女の子」「超可愛いです 頑張って下さい」「洋服可愛い！」など、レース中の姿と印象が異なる様子に反響が寄せられた。

よしもと道頓堀シアターのＸ投稿でも、「『競馬バカ ｖｏｌ．５４』本日のゲストは今村聖奈ジョッキー ジュウリョクピエロのお話もたっぷり伺いました 毎回恒例のゲームコーナーでは、番犬ガオガオにチャレンジ 予想外の展開は配信でご覧ください」「見逃し視聴は７／２（木）２３：５９まで」などと紹介され、笑顔で話す今村の写真が添えられた。この投稿にたくさんの「いいね！」とともに、「どこのタレントさんかと思った」などの声も寄せられている。