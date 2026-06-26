西武は２６日、７月２７日に新潟・ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟にて開催される「プロ野球フレッシュオールスターゲーム２０２６」に、杉山遙希投手、冨士大和投手、２５年ドラ５・横田蒼和内野手が選出されたと発表した。

杉山は横浜から２３年ドラフト３位で西武に入団。今季は１軍出場こそないが、ファームで１１試合に出場して６勝４敗、防御率２・８５と奮闘を続けている。

冨士は大宮東から２４年育成ドラフト１位で西武に入団。プロ２年目の今季は開幕前に支配下を勝ち取ると、開幕１軍入りを果たしプロ初登板も飾った。

横田は山村学園から２５年ドラフト５位で西武に入団した期待のルーキー内野手。今季は１軍出場こそないが、高卒ながらファームで主力に定着し、４８試合に出場して１６２打数４８安打、打率２割９分６厘、１本塁打２３打点の成績を残している。

３選手のコメントは以下の通り。

【杉山遙希】

フレッシュオールスターという貴重な機会に選んでいただき、とてもうれしく思います。他球団の選手とたくさん交流し、良いところを吸収して今後の成長につなげたいです。当日は自分らしいピッチングをして、ＭＶＰを獲れるように頑張ります。

【冨士大和】

フレッシュオールスターに選出していただき、光栄に思います。やるからには３者連続三振を目指して、自分の持ち味をしっかりアピールしたいです。結果にもこだわり、ＭＶＰを獲れるように頑張ります。

【横田蒼和】

フレッシュオールスターに選出していただき、とてもうれしいです。普段なかなか一緒にプレーすることのない選手たちと交流できる貴重な機会なので、多くのことを学びたいと思います。当日は元気よく声を出して、自分らしく頑張ってきます。