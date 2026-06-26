２６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、森保ジャパンがサッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を１−１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めたことを伝えた。

元日本代表で、１９９３年の“ドーハの悲劇”を森保一監督（５７）とともに経験した元日本代表の武田修宏氏（５９）がスタジオに生出演、元サッカー日本代表の中澤佑二氏（４８）がリモートで生出演した。

武田氏は、試合後に森保監督から届いた「『ありがとうございます。選手が最低限の自力で決勝トーナメントに勝ち進んだのがすごい』というのと、『本物の本気のブラジルと対戦できるので楽しみにしている』と」を紹介。後半に出場した５大会連続代表の長友佑都に「うれしくて連絡したら、『ありがとうございます。ブラジルに絶対勝ちます。森保監督に感謝』と返信が来ました」と長友からの頼もしい言葉も明かした。

また、中沢氏はチュニジア戦に続いてスウェーデン戦でもスタメン選手の入れ替えがあったことについて、「チーム全体のチーム力が必要になってきますので、出られない選手がずっと出られないのではなく、どこかでサブの選手も含めて使っていくというか、森保監督の８年間のチームマネジメントだと思います。大事なことだったと思います」と分析した。