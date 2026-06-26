◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第２日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

第２ラウンドは午後３時３０分、天候回復が見込めないため、サスペンデッドが決まった。午前１０時５８分、雷雲接近のため１度目の中断。同１１時４１分に競技を再開したが、午後１時３０分に再び中断に入っていた。

１６位で出た郄橋彩華（サーフビバレッジ）は１５番までに２つ伸ばし、通算２アンダーでトップと３打差の暫定６位に順位を上げている。強風のなかボギーなしで回り「調子がめちゃくちゃいいわけじゃないけど、耐えながらずっとピンチ。けっこう綱渡りな感じだった」。なんとか、アプローチとパットでしのいだ。

３週前の海外メジャー、全米女子オープンは予選落ちだった。円安もあり、渡航費や宿泊費で大赤字。翌週の宮里藍サントリーレディスで６位に入り、約５８０万円を獲得した。「全米分はサントリーで稼げた。次の海外メジャーの分を稼いでおきたい」とモチベーションは高い。

今大会は国内ツアー史上最高の賞金総額４億円で、優勝なら７２００万円を手にできる。主催者推薦での出場が決まったエビアン選手権（７月９〜１２日）、メルセデスランキング上位で資格を得たＡＩＧ全英リコー女子オープン（７月３０日〜８月２日）への遠征資金を積み立てたい。

全米女子オープン後は、全英への出場を悩んでいたというが「権利があるので出ようと決めた」。強い気持ちで、再び世界に挑む。今は目の前の一打に集中。「残り３ホールをしっかり終わって、天気のいい日曜日からまた伸ばせたら」と勝利へのプランを描く。４月のＫＫＴ杯バンテリンレディス、ヤマハレディースに続く今季３勝目へ、好位置で決勝ラウンドに進む。