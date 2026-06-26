【台風情報】ダブル台風と梅雨前線の週末東京への影響は　気象庁が解説情報　あすは浸水や氾濫に警戒

気象庁は26日午後4時53分、ダブル台風や梅雨前線が東京地方にもたらす影響などについてまとめた、気象解説情報を出した。

東京地方では、27日朝から夜のはじめ頃にかけて、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要だという。

気象概況

本州付近に前線が停滞し、活動が活発になっています。

台風7号は、26日午後3時には鹿児島・奄美市の西南西約160キロにあって、1時間に約15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。

また、台風8号は、26日15時には日本の南にあって、1時間に約50キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。

台風8号は、27日明け方から昼前にかけて関東甲信地方にかなり接近し、上陸する可能性もあるとしています。

その後、台風7号が、27日夕方から夜遅くにかけて関東甲信地方に接近し、2つの台風はその後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みだという。

前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、台風7号や台風8号の持ち込む暖かく湿った空気の影響で、東京地方と伊豆諸島では、27日にかけて大気の状態が非常に不安定となるとしている。

雨の予想

気象庁によると、東京地方と伊豆諸島では、27日明け方から夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があり、台風の進路や発達の程度によっては、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があるということです。

27日に予想される1時間降水量は多い所で

東京地方 50ミリ

伊豆諸島北部 50ミリ

伊豆諸島南部 50ミリ

26日18時から27日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

東京地方 150ミリ

伊豆諸島北部 200ミリ

伊豆諸島南部 150ミリ

その後、27日18時から28日18時までに予想される24時間降水量は多い所で

東京地方 80ミリ

伊豆諸島北部 100ミリ

伊豆諸島南部 50ミリ

風の予想

伊豆諸島では、27日明け方から夜遅くにかけて、非常に強い風が吹き、伊豆諸島北部では暴風となるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、伊豆諸島南部でも暴風となる可能性があるとしています。

27日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島北部 25メートル（35メートル）

伊豆諸島南部 25メートル（35メートル）

波の予想

伊豆諸島では、27日朝から28日はじめにかけて、うねりを伴って大しけとなるでしょう。

27日に予想される波の高さ

伊豆諸島北部 6メートル うねりを伴う

伊豆諸島南部 6メートル うねりを伴う

28日に予想される波の高さ

伊豆諸島北部 5メートル うねりを伴う

伊豆諸島南部 6メートル うねりを伴う

防災事項

気象庁によると、東京地方では、27日朝から夜のはじめ頃にかけて、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要だという。

東京地方と伊豆諸島では、27日朝から夜遅くにかけて、土砂災害に注意・警戒を呼びかけました。

伊豆諸島北部では、27日明け方から昼前にかけて、暴風に警戒し、塩害に注意。伊豆諸島南部では、27日明け方から夜遅くにかけて、強風に注意・警戒が必要。伊豆諸島では、27日朝から28日はじめにかけて、うねりを伴った高波に警戒と呼びかけています。

東京地方と伊豆諸島では、27日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。