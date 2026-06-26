【「鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～」オーディオブック】 6月26日配信開始

（C）吾峠呼世晴／集英社

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集英社は、集英社みらい文庫「鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～」のオーディオブックを、6月26日より配信開始した。

本作は、吾峠呼世晴氏によるマンガ「鬼滅の刃」を、児童文庫ならではの読みやすい文章で描く小説シリーズの第2巻。善逸や伊之助と出会った炭治郎たちが、那田蜘蛛山に住む蜘蛛の鬼の家族と対峙する。また、鬼殺隊の「柱」も続々登場する。

オーディオブックの朗読は、シリーズ第1巻「鬼滅の刃 ノベライズ～炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編～」に続き、井藤智哉さん、盆子原康さん、金本涼輔さん、大木咲絵子さんが担当。各キャラクターを演じ分けながら、物語を音声で表現する。

配信ストアは、audiobook.jp、Audible、Apple Books、Google Play ブックスなど。

また、集英社では“この夏はオーディオブックと出かけよう”をコンセプトにした「ナツオト」オーディオブックキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は8月28日までで、同シリーズ第1巻の30分無料試し聴きなどが用意されている。

（C）吾峠呼世晴／集英社

【あらすじ】

鬼になってしまった妹・禰豆子を救い、家族の仇討ちをするために旅にでた炭治郎。鬼を討つ「鬼殺隊」に入り、同じく鬼殺隊である善逸や伊之助と出会い、行動をともにすることに。那田蜘蛛山へ向かった炭治郎たちは山に住む蜘蛛の鬼の家族に苦戦を強いられ、絶体絶命に!? 鬼殺隊の「柱」も続々登場!!

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※禰豆子の「禰」の偏は「ネ」が正式表記。

（C）吾峠呼世晴／集英社